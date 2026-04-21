陈国基率团访问韩国 为北都大学城取经
更新时间：20:45 2026-04-21 HKT
发布时间：20:45 2026-04-21 HKT
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政务司司长陈国基率领「北都发展委员会」辖下「大学城筹划及建设组」代表团，展开4日的韩国访问行程。
参观世宗共同校区 赞赏多校生态系统
代表团昨到访前年启用的世宗共同校区，区内有多所顶尖院校进驻，包括首尔大学、忠北大学、忠南大学、国立韩巴大学、韩国开发研究院国际政策大学院等，他们走访园区内院校及共用学术文化支援中心等设施，并先后与世宗市国际关系大使李湖植、世宗共同校区运营法人理事长韩晳洙会面，了解校园的运作与规划。
陈国基赞扬世宗共同校区以一体化和开放协作模式汇聚多校，在高等教育发展上具创新性及前瞻性，整合教育、科技与人才培养，并在可持续和智慧校园发展、产学研深度合作及建立创业生态系统上取得成果，期望行程借鉴发展多校生态系统的成功经验，包括校园规划、共享设施管理、吸引人才策略、创建推动创新和经济增长的大学社区等，助力香港建立更创新、可持续、充满活力及产学研结合的北都大学城，继续促进两地教育领域，展开更深入的交流合作。
随团的教育局局长蔡若莲指，将借鉴世宗市的经验，因应北都大学城的情况因地制宜，持续强化跨院校合作，达致协同效应，在产业联动方面完善产学研协同机制，为大学城发展注入更多创新活力。代表团今日将转往大田，继续访问行程。
本报记者
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