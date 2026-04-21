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「产学研1+计划」 24项目获资助涉款逾10亿

教育新闻
更新时间：07:50 2026-04-21 HKT
发布时间：07:50 2026-04-21 HKT

第三批「产学研1+计划」获资助项目揭盅，共24个项目获得资助，涉逾10亿元，而香港大学与科技大学各占7个。港大校长张翔指，突破性科研成果将转化为实际应用；科大副校长（研究及发展）郑光廷形容，卓越科研实力及成果转化能力获肯定。

港大科大各占7个

创新科技及工业局局长孙东指，第三批获建议资助的项目涵盖健康及医药科学、新材料与新能源、人工智能与机械人、计算机科学/资讯科技、电机及电子工程，以及先进制造等领域，展现本港科研实力及多元发展的创科生态圈。

在24个项目中，港大及科大各占7个，前者包括「晶圆级柔性金刚石薄膜」、「多肽药物创新及开发」；后者则包括「大模型驱动的全栈式计算病理精准肿瘤平台」、「RNA表观转录组学与人工智能，赋能癌症筛查及预防」等。中文大学有3个项目获资助，包括「用于逆行性肾内手术的人工智能机器人」；理工大学与城市大学亦分别有4个及3个项目获资助。

港大校长张翔表示，通过将突破性科研成果转化为实际应用，致力应对全球挑战并促进人类福祉；科大副校长（研究及发展）郑光廷称，科研实力及成果转化能力获充分肯定，印证科大构建创科生态圈的重要贡献。中大副校长（研究）岑美霞指，获资助项目展示中大研究人员，将学术研究成果转化为切实可行方案的能力。

本报记者

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