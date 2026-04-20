新一批「产学研」资助项目 中大3项目入选

第三批「产学研1+计划」共24个项目获得资助，涉逾10亿元。香港中文大学在本轮共有3个项目获得资助，涵盖人工智能及机械人、健康及医药科学以及先进制造领域，大学表明将继续发挥其科研优势，与业界及学术界紧密合作，推动更多具影响力的创新项目。

中大︰反映前沿科研与技术创新的深厚基础

中大在今批「产学研1+计划」获建议资助项目，包括工程学院机械与自动化工程学系陈世祈教授的「基于双光子投影技术的超快多材料3D纳米制造平台专案」，藉运用空间与时间聚焦效应，结合数位全息技术，成功研发出突破性的并行化 3D打印方法，列印速度可高达每小时400立方毫米、解析度介乎于20至100纳米间，制造成本降低 95%。

另外，医学院外科学系刘青阳医生的「用于逆行性肾内手术的人工智能机器人」，将是全球首个具备 Level-3「监督式自主」能力的人工智能逆行性肾内手术机械人系统，有望提升手术精准度、安全性与效率；病理解剖及细胞学系曾智敏教授的「EBV相关癌症标靶治疗的核酸纳米药物」采用特殊设计的DNA适配体作为导航装置，能识别并结合鼻咽癌肿瘤细胞的独特生物标记，实现药物对癌细胞的精准递送。

中大形容，有关项目反映了大学在前沿科研与技术创新方面的深厚基础，并与国家「十五五」规划强调的高质量发展方向高度契合。副校长（研究）岑美霞教授指出，获资助项目针对多项关键挑战，展示了中大研究人员将学术研究成果转化为切实可行方案的能力，「中大将继续支持衔接科研发现与实际应用的研究工作，强化与业界的协作，并透过创新回应迫切的社会及医疗需要。」

本报记者

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