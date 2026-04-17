都大新学年新设两AI科目 所有本科生必修

人工智能（AI）日益普及，都会大学新学年将要求所有本科生在新学年起须修读两个相关核心单元，且须及格后才能毕业，另增设「海外学习副修课程」，协助本科生到世界各地的伙伴院校进行交流学习。至于吸纳内地生方面，校长林群声指，提高取录门槛达「一本线」后，入读的内地生人数反增3倍。

年拨450万助百生海外交流

关清平强调，不会鼓励学生倚赖AI。欧文瀚摄

都大新学年将开设「与AI共创：未来的沟通与团队协作」与「人工智能、可持续发展与创业领导力」两个必修科目，学生必须及格才能毕业。林群声指，都大不能忽视AI发展的浪潮，会训练学生如何用好AI面对将来需要，「能好好运用AI就是将来的胜利者」。他指，AI对教学和学生将来就业均十分重要，故要求所有老师在学科内融入AI元素。学术副校长关清平补充，不会鼓励学生倚赖AI，「有写作题目后就扔给AI、与一开始写了很多内容后用AI优化，出来的结果并不一样。」

为协助本科生前往世界各地的伙伴院校，进行一个学期的交流学习，都大今年增设「海外学习副修课程」，副校长（策略规划）区启明指，期望让本科生学习跨学科知识，有意申请者须通过成绩与面试要求，而校方每年将拨出450万元资助100名学生参与交流，相信今年将用尽名额。

对于联招日前修订申请资助专上课程资格，人才子女须符合居港要求，林群声认为影响不大。至于取录内地生方面，他指都大去年调高门槛，高考分数须达「一本线」并于英语科达100分（满分150分），但获取录的内地生按年增长3倍，报读人数亦增逾一成，相信有助提高水平及学习氛围。

记者 欧文瀚

延伸阅读︰

都大剑指北都大学城 暂不考虑发债融资 林群声：拟迁科技学院和实验室

都大新生必修「精神健康急救」 林正财倡筑安全网