JUPAS公布修订资助课程申请资格 人才子女须居港2年 明年设过渡期

政府修订资助专上课程学额及资助申请资格，规定「人才子女」必须在港居住满两年，才可以本地生身份获资助学费。大学联合招生处今日公布修订申请资格，明年起受养人签证或进入许可证持有人，须符合居港规定，方可经「大学联招办法」（JUPAS）申请入读课程。

今年10月起接受申请的2027年度联招将设过渡安排，受养人签证或进入许可持有人须于其修读课程开课，当年的5月31日为止的一年内，即今年6月1日至明年5月31日期间，以全日制学生身分在教育局认可正规课程的本港学校就读，或于该一年期间离港不多于90天，始符合申请资格。

就读正规学校的受养人签证或进入许可持有人，由校方向「大学联招处」提供就读证明。否则申请人须向入境处付费申领出入境纪录证明，以显示在该年期内符合留港规定。大学联招处指递交证明文件的安排及具体详情，将于明年6月1日或之前公布。

至于2028年度以后的大学联招，居港规定将为两年期，即受养人签证/进入许可持有人，须于其修读课程开课当年的5月31日为止的两年期内，即2026年6月1日至28年5月31日期间，以全日制学生身分在认可正规课程的本港学校就读，或在该两年期间，每年离港不多于90天，才符合申请资格。

未符合居港规定者 联招处：应考虑其他途径申请

对于不符合居港规定的申请人，大学联招处指他们应自行考虑是否透过其他途径向院校递交申请，所有取录考虑因素由各校独立决定。如申请人在审核时未能符合居港规定，即使申请仍会经由大学联招处协助处理，亦将不被视为符合联招申请资格，由院校按其既定机制考虑。

因应新安排，联招申请资格由现时9个类别（LS1至LS9），减至5个类别（CATI-1、CATI-2、CATI3、CATI-5及CATI-9）。在2027年度起只有LS1、LS2、LS3、LS5及LS 类别会被视为第I类别（CATI）人士，可获资助学费（而当中LS5类别申请人将须符合居港规定）；其余则属第II类别（CATII）人士，须缴交不获资助的学费，并须透过其他途径院校递交申请。

至于近日有家长就居港规定安排提出司法覆核，大学联招处指现时相关法律程序尚未有裁决，因此相关居港规定及其要求，仍要遵从政府去年7月就修订资助专上课程学额和资助申请资格的公布；强调今次修订申请资格，旨让为有意申请者提供更清晰及一致性的指引，及早规划。

本报记者

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