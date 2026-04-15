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学龄人口续跌 教局推算2034年起中一新生少于小一

教育新闻
更新时间：10:06 2026-04-15 HKT
发布时间：10:06 2026-04-15 HKT

学龄人口结构性下跌，今年更多达15间小学因收生不足而获派「0班」。教育局向立法会财委会提交文件，推算适龄小一生由今年47000人，跌至2035年的38300人，跌幅达23%；适龄中一生则由今年的53700人，到2035年仅得32300人，跌幅达40%。当局推算2034年起适龄中一生人数，更低于适龄小一生。

 

教育局参考政府统计处以2021年为基数的人口推算，预测今年至2035年居港6岁及12岁学龄年中推算人口。在适龄就读小一的6岁学童，预计持续下跌，至2029年跌至低位的31500人，较今年减少33%，其后会稍为回升，至2033年恢复至约40000人，然后再掉头向下，推算直到2035年跌至38300人。

至于适龄中一生则由今年的53700人，在未来10年持续下跌，估计到2031年就会跌穿5万人，到2034年再跌穿4万人，同年起适龄中一生人数更低于适龄小一生，到2035年仅得32300人。

各区生源持续下跌 湾仔料2030年仅400六岁童

当局亦推算2027至2031年各区适龄人口推算，预计湾仔区适龄小一生由明年的700人，至2030年减近半至约400人；中西区、南区及油尖旺区亦预期适龄小一生跌势明显，在2029年将失守1000人水平，其中油尖旺区在2031年仅得800名适龄小一生，相当于明年人口推算的一半。全港18区之中，仅黄大仙、元朗、北区及离岛，预计2031年适龄小一生高于2027年推算。

至于适龄中一生方面，预计湾仔区在2028年将失守1000人水平，其后逐年下跌，至2031年仅约700人，较2027年少3成。其中沙田区由2027年的5500人，持续下跌至4500人，减幅近两成。大部分地区的适龄中一生预计持续下跌，仅元朗、北区、离岛，预计2031年适龄中一生高于2027年推算。

本报记者

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