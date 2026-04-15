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DSE 2026︱公民科考宪制关系省去《联合声明》内容 节录《基本法》序言 考评局：符合课程要求

教育新闻
更新时间：07:30 2026-04-15 HKT
发布时间：07:30 2026-04-15 HKT

中学文凭试（DSE）昨举行公民与社会发展科考试，有题目节录《基本法》序言考核国家与特区的宪制关系，但省去《中英联合声明》有关内容。有资深教师认为做法旨让考生作答时更聚焦；考试及评核局则指按需要节录资料，强调符合课程要求，有效评核考生能力。有考生认为整体题目「大路」，但涉及宪制关系与新经济的题目较难作答。

教师：作答更聚焦

公民科共逾5万人报考，今届焦点是要求考生参考节录的《基本法》序言，说明国家与香港特区宪制关系的题目，资料仅列出「香港自古以来就是中国的领土……」未列出原文有关中英两国就香港问题在1984年签署联合声明，确认中国政府在1997年7月1日恢复对香港行使主权，实现长期以来中国人民收回香港的共同愿望；国家对香港的基本方针政策，已由中国政府在联合声明中予以阐明等内容。

对于试题省去涉及《联合声明》内容，圣士提反堂中学副校长徐晓琦认为是公开试常见做法，让考生更聚焦于资料答题，而《联合声明》与题目要求作答的宪制关系无关，容易令考生有所误解，「如果学生概念不清晰，可能更加混淆，省去内容会更理想」。

他强调，公民科与初中中史科均涉猎《联合声明》等内容，学生对中英谈判有一定基础知识，「当然大家在坊间都听过有指《联合声明》是历史文件，不同人有不同意见」。

考评局回应指，审题委员会在拟订试题时，首要原则是符合课程要求及有效评核考生能力，按评核需要，选取、节录和整理考核资料，以能否定出议题的讨论范围与配合考核要求，作为主要考虑。

考生：题目「大路」

至于其余两题，涉及粤港澳三地举办全国运动会、香港如何融入国家发展大局，以及高新科技带动「新经济」等。考生黄同学认为试卷较「大路」，但提供资料较精简，而宪制关系题目较困难；考生江同学指考卷难度适中，各题虽有难点，但不难处理，特别是「年轻人可怎样装备自己以适应新经济发展趋势」，较为生活导向，而非「读死书」。

徐晓琦分析，今年考核的议题均在课程涉猎，学生只要平日留意新闻时事，应该不感陌生。同校公民科科主任姚志伟补充指，今年大部分题型为学生熟悉，包括重设的数据题，加上提问用字较为直白，难度较以往略浅。对于有考生认为宪制关系与新经济两题较难作答，他指前者属于典型题目，「用字都是出这课题时经常问到」，而后者则难在如何用生活经验作答，同学需引用资料加以发挥。

记者梁子健 欧文瀚

延伸阅读︰

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