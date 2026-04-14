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教育局公布「私立学校名册」条件 要求3范畴达标

教育新闻
更新时间：17:26 2026-04-14 HKT
发布时间：17:26 2026-04-14 HKT

继年初推出《私立学校实务守则》后，教育局昨公布加入「私立学校名册」的具体条件，要求私校须在三大范畴达标，包括在注册后运作至少两年，财政上不能「资不抵债」；如就读学生总数未达100人，校方须书面陈述。副秘书长李碧茜网上撰文指，「私校名册」推动私立教育迈向更高水平，赢得家长与社会信赖。

教育局昨发出通告，交代「私校名册」申请程序、审核机制等详情，有意加入名册的私校须在「符合相关规定」、「学校管治」及「保障主要持份者权益」三个关键项目达到一定水平。在财政方面，私校须申报过去两个年度的财政状况，并没有「负净值」，即「资不抵债」情况；亦须申报有否拖欠租金、薪金等情况。私校的总取录学生人数须达「令人满意」水平，校方须申报是否达到至少100人就读，否则须书面陈述。

首批5月18日前提申请

当局强调，如经核实有不符情况，可能取消私校的表列资格，而当局在审核来年「私校名册」时，亦可要求表列学校提交资料或证明，确认其持续符合加入条件，如校方未能提供，或经证实违反《教育条例》、《教育规例》、《私校实务守则》等指引，当局将视情况审议，甚至取消表列学校的资格。


首批加入「私校名册」的学校，须在下月18日之前提交申请。副秘书长李碧茜昨网上撰文指，「私校名册」透过清晰的标准与自愿参与的机制，审慎平衡「规范」与「自主」，增加公众对合规私校的了解，形容私校透过参与名册，有助在竞争中树立信誉，同时为家长提供清晰及可靠的参考依据，「让家长不再因资讯不足而难以选校」。

她亦提到，教育局已成立私立学校咨询委员会，非官方成员涵盖大专界、学界、法律界及家长代表。委员会上月已召开首次会议，接纳私校进入「私校名册」的具体要求。

本报记者

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