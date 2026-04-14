教育局公布「私立学校名册」条件 收生须达100人

为加强对私校的规管与监察，保障学生及家长的权益，教育局今日正式公布私立学校加入「私立学校名册」的具体条件。教育局副秘书长李碧茜在「局中人语」专栏撰文表示，申请学校须在法例、管治及持份者权益三大范畴达标，期望透过清晰透明的名册机制，方便家长选校。根据私立学校名册申请表格，收生要求须达至「令人满意」；同时，学校须证明在过去两个财政年度均无出现「负净值」。有意成为首批纳入「私校名册」的学校，须于5月18日或之前提交申请。

李碧茜指出，有意加入名册的学校须在三个关键项目上达到一定水平，包括：遵守《教育条例》、《教育规例》及《守则》等相关法规；具备良好的学校管治；以及保障主要持份者（如学生与家长）的福祉和权益。学校须向教育局提交申请，经私校委员会推荐名单后，由教育局作最终审批。获批学校的基本资料、课程及收费水平将上载至教育局的专题网页，令整个评核机制设有统一框架，同时会因应学校的规模和定位保持适当的弹性。

其中加入私立学校名册的具体条件包括：在学校注册方面，申请学校须在正式注册后正常运作满两个学年；在收生方面，学校在过去一个学年所有年级均有学生就读，且未来学年将继续开办所有年级；此外，小学或中学所有年级的总就读人数在最近的9月30日「均分别达到至少100名学生」，以及需要申报过去两年财政年度的财务状况，并没有出现「负净值」，如未能达到要求，申请学校须就办学团体或营运者的书面承诺，以提供财务支持的证明。

为让私立学校更了解加入「私校名册」的条件及申请程序，教育局将于本月23日举办一场网上简介会，向业界讲解申请细节。

本报记者

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