DSE 2026︱数学科题型变 考生指较以往深 教师形容属「中间偏难」

中学文凭试昨进行数学科（必修部分）考试，逾41300名考生报考，不少考生事后在网上反映试卷较以往深。沙田浸信会吕明才中学数学科老师陈栢希形容，今年试卷难度属「中间偏难」，有题型或问法是以往鲜见，但对数学概念清晰的考生而言难度不高，建议学生弄清不同数学概念，平日多操练难题。

陈栢希指，卷一「传统题」部分题型有别以往，考生未必见过，加上全卷需运算或写作内容较多，难度属「中间偏难」。他认为考生如只依赖操练历届试卷或未能应付，提醒学生平时备试须清晰建立数学概念，尝试作答较难的题目，以了解不同题型。

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