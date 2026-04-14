港大工学院：环球形势有利招揽全球人才

近期地缘政局紧张，外界忧虑学术交流与人才流动恐受影响。香港大学工程学院院长David Srolovitz昨出席论坛，形容「水混浊时更容易抓到鱼」，指本港在目前环球形势下，有更多机会招揽全球人才。校长张翔在论坛上强调，香港未来面对的挑战需要跨学科合作，工程教育和研究都需要新的思维，在人工智能（AI）时代下，教授们必须与时并进。

校长张翔(中)强调，香港未来面对的挑战需要跨学科合作，工程教育和研究需要新思维。 苏正谦摄

张翔：跨科合作应对挑战

当前国际形势复杂多变，被问到会否影响工程学院招揽人才，David Srolovitz直言「水混浊时更容易抓到鱼」，指当前环球形势下，部分人或有意迁到不同地方，人才流动正好带来机会，「香港比很多地方更有优势之处，是早已预备好抓住这些时机」，港大招揽全球人才的机会增加，且达到一定的成果。他又相信本港能继续担任与国际联系的角色，「香港一直都是对外的桥梁，我亦相信香港会继续成为桥梁，尤其在目前的国际形势下。」

港大机械工程学系一连两天举行「X-dimension：工程科学前沿论坛」。校长张翔在论坛上强调，香港未来面对的挑战需要跨学科合作，工程教育和研究亦需要新思维，必须与医学、科学，甚至艺术与心理学合作，「我们希望港大的学生不仅是工程师，更是全面发展的人才。」他又指出，学生如何在知识爆炸的世代「有效学习」是一大挑战，故在AI时代下，教授们需要与时并进，接受新工具与新方法，更新课程内容与教学方式。

对于AI的发展，David Srolovitz认为AI是一项有用的工具，亦承认AI会为社会带来脱位（dislocation），但相信AI不会取代工程师，而是扩展工程师能做的事，人类最终亦能适应新科技带来的改变。

记者 欧文瀚



延伸阅读：

港大发债融资10亿美元 张翔：对未来有信心

港大伙房屋局 推动公营房屋应用创新科技