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浸大伙港协暨奥委会 合作支援运动员学生

教育新闻
更新时间：21:43 2026-04-13 HKT
发布时间：21:43 2026-04-13 HKT

本港运动员在国际体坛屡获殊荣，要兼顾学业并非易事。浸会大学与港协暨奥委会昨签署合作备忘录，加强人才培育，为获推荐入读的运动员学生提供支援配套，并推动运动科技创新。校长衞炳江指，双方合作包括为运动员提供更灵活的进修安排，让他们在追求运动成就之余，同时持续接受高等教育。

浸大与港协暨奥委会签署合作备忘录。 浸大提供
浸大与港协暨奥委会签署合作备忘录。 浸大提供

衞炳江昨与港协暨奥委会会长霍震霆签署合作备忘录，双方将探讨及推广在运动及运动产业管理的教研合作机会，包括学术课程发展、实习机会、推荐精英运动员参加浸大「优才运动员入学计划」、支持研究项目，以及举办研讨会、会议或工作坊等。衞炳江指，备忘录深化双方合作，包括为运动员提供更灵活的进修安排，共同开展应用研究，提升运动员的竞技水平，并推动本地运动发展。

霍震霆：获推荐入读运动员 将获全方位支援

霍震霆指，在合作框架下，经港协暨奥委会属下香港运动员就业及教育部推荐，并成功入读浸大的运动员，将享有全方位的学习支援，受惠于浸大为运动员学生安排的配套，更有效兼顾训练、比赛与学业。他续指浸大在培育学生运动员，在运动管理相关范畴有坚实基础和优势，能提供专业而适切的学习机会。

本身就读体育及康乐管理课程四年级，港队武术运动员刘子龙指，校方因应运动员不时参赛与集训的需要，会提供录影课程及补课等支援，让运动员可以兼顾学业与运动发展。该课程毕业生，现时担任教练的前壁球运动员陈浩铃指，透过课程学习到运动心理学等专业知识，有助年轻运动员建立自信，继续发挥潜能。

本报记者

延伸阅读：
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