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花剑「世一」蔡俊彦 曾「罚抄」单字100次减压

教育新闻
更新时间：07:45 2026-04-13 HKT
发布时间：07:45 2026-04-13 HKT

文凭试笔试上周起展开，考生应考压力难免。本港男子花剑「世一」运动员蔡俊彦昨分享压力「爆煲」，自己曾以「罚抄」单字减压，「做一些无聊事也有助恢复心情」，又建议学生应先完成短暂目标，别一开始就想做世界冠军。香港儿童基金会昨正式推出「玩出好心晴」校园计划，冀通过预防教育课程与工作坊，协助师生及家长建立情绪管理能力。

培养多方兴趣 改善心理健康

蔡俊彦昨出席「玩出好心晴」校园计划启动礼分享，坦言自己参赛总会期望达到一定成绩，惟一次在重要赛事落败后感到压力「爆煲」，「世界排名从头十名跌到20多名，对我来说都很大的打击」。他忆述自己选择入房「罚抄」一个「幸运字」100次，突然觉得行为可笑而忘却压力，「不论是玩游戏还是做无聊事，都可以恢复心情，重拾自信心或快乐能源，继续正在追求的事。」

提到如何改善学生的心理健康，蔡俊彦认为最重要是培养多方面兴趣，不要单方面发展，以自己身为职业运动员为例，「每日24小时都在想如何进步」，但只要知足和感恩，便可变得快乐，或寻索其他兴趣，甚至「食餐好」亦可。他建议学生达到「终极目标」前，可先完成短暂目标，「不应一开始就要想做到世界冠军。」

「玩出好心晴」校园计划由香港儿童基金会推出，通过系统化预防教育课程、专业精神健康工作坊，协助师生及家长建立情绪管理能力。该会主席施礼贤认为，不同年纪的学生均面对压力，希望让学生从玩乐的过程，学习正面讯息，纾缓压力，并减少负面思想，「投入玩的时候一样可以学习」。

协助设计课程内容的智趣发展创办人林咏诗强调，不希望将课程转变成新的压力，将设计桌游供家长亲子游玩，老师亦可在合适科目加插相关元素。

记者 欧文瀚

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