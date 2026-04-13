官方教材涉霍峡战略意义 教师吁多课堂善用 海路占全球供应五分一 陆路输油更安全

美国与以色列对伊朗的战事持续逾一个月，能源咽喉要道霍尔木兹海峡成为全球焦点。本报发现，教育局为初中公民、经济与社会科设计的官方教材，早已提到中俄、中亚等油气管道，能够避免霍尔木兹海峡被封锁，影响国家能源安全，但其后删减显示全球海运石油贸易量的地图资料。有资深教师形容教材有前瞻性，但删减地图影响学生理解；建议当局因应近日战事，选取相关工作纸供教师参考。

删全球海运石油贸易地图

能源及资源安全是「总体国家安全观」的重要组成部分。当局为公经社科中三课程设计的教材，有「『一带一路』对国家安全带来的机遇与挑战」为题的工作纸，节录《新时代的中国能源发展》白皮书与《国家安全法》内容，要求学生解释中俄、中亚、中缅等油气管道如何保障国家资源安全，建议答案指管道毋须经过霍尔木兹海峡，「不会像海上能源运输航道般容易受到封锁」、「能充分保障我国资源安全」。

教材早于前年推出，以往更有工作纸以地图显示霍尔木兹海峡等主要航道，在2018年的石油贸易量，当时海峡的每日通过量达16.8百万桶；中国从中东地区输入原油进口量，占总量逾4成。教材要求学生推论指霍尔木兹海峡「航道容易受到封锁，运载石油的船只无法通行，影响我国石油输入稳定性」的风险。

惟教育局回应称，去年初删除相关地图资料及题目，建议教师引导学生善用教材其他部分，讨论「一带一路」相关的油气管道可避免哪些风险；并按专业判断，选取适切教材，协助学生认识国安对保障人民安全、国家重大利益、可持续发展的重要性。

有不愿具名的资深教师形容官方教材有前瞻性，提前辅以资料说明霍尔木兹海峡，对全球能源供应与国安的重要性，有助学生掌握基础知识，让他们在高中修读公民与社会发展科，更易理解「总体国家安全观」及「一带一路」内容。对于当局删去地图资料，他认为并不合适，「地图是让学生知道国际形势，比较各海峡的储油量，否则对他们理解有影响」。

倡因应战事作补充教材

本报向多名公经社科教师查询，他们多以教科书配套资源完备、教学时间有限等，承认没有下载与参考官方教材。该资深教师对官方教材「无人用」感可惜，「现在日日新闻都提到霍尔木兹海峡，师生更加关注，值得当局抽取相关工作纸作为补充资料，供教师参考」。

立法会教育界议员邓飞则认为，工作纸内容属一般与静态，如今霍尔木兹海峡已被封锁，「战事每分钟都在变化，原先答案设定已跟不上情势发展」。他认为学生了解能源安全是国安的一部分，国际航道对国家的能源安全有很大影响便足够，「不用讲得太深，去到地缘政治的较量」。

记者梁子健

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