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DSE 2026 ｜英文科聆听卷围绕图书馆 教师形容「中等偏难」

教育新闻
更新时间：17:06 2026-04-11 HKT
发布时间：17:06 2026-04-11 HKT

文凭试英文科卷三聆听及综合能力考核今日举行，共约52700名考生报考，今年考题以图书馆为主题。有英文科老师认为，整体难度较往年属「中等偏难」，试题属新颖，而聆听部分的语速较往年快约「1.2倍」。

资深英文科教师孙锡欣指，今年卷三整体难度较往年属「中等偏难」，特别是Part B的B2部分，要求考生同时撰写报告与建议书。吴艳玲摄
资深英文科教师孙锡欣指，今年卷三整体难度较往年属「中等偏难」，特别是Part B的B2部分，要求考生同时撰写报告与建议书。吴艳玲摄

张祝珊英文中学资深英文科教师孙锡欣指，今年卷三整体难度较往年属「中等偏难」，特别是Part B的B2部分，要求考生同时撰写报告与建议书，两者均属「大题」，需要整理零散资料、归纳调查数据，花费时间较长。

选答B2卷的考生郭同学称，B2题型涉及报告、建议书及推广文稿，当中在撰写文稿较讲求深度与感染力，需运用感叹句及互动句式，如「Have you ever heard about that（你有没有听闻过）」以营造真实的推广效果，坦言「有少少失手」，但仍预计成绩可达5级或以上。

聆听录音的语速方面，孙锡欣认为整体比往年快约「1.2倍」，部分较为急促。内容方面，Part A虽以「图书馆」为主题，但涉及不同国家的另类图书馆，如老挝与挪威的「图书船」、肯亚的「骆驼图书馆」，一般学生会感到意外，题型亦较新颖。

记者佘丹薇

 

 

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