DSE 2026｜英文聆听卷开考 学校播录音 考生毋惧「扰敌」

中学文凭试（DSE）英文科今日进入第二日笔试，即聆听及综合能力考核卷。记者走访将军澳采用学校广播系统，直接播放考试内容的试场，有考生坦言感到安心，不担心出现「扰敌」情况，期望取得佳绩。

约8时许考生陆续抵达试场，准备英文科聆听卷考试。 佘丹薇摄

考试及评核局要求考生，如在使用收音机或红外线接收系统广播的试场，须在8点半到试场报到；至于使用学校广播系统、USB播放机、电脑广播的试场，报到时间则为8时45分。将军澳的仁济医院王华湘中学与基督教宣道会宣基中学，两个试场均使用学校广播系统，不少考生8时许已到场准备入场，部分人手持英文温习材料作最后冲刺。

以往聆听考试不时有考生反映讯号受干扰，甚至盛传有考生带备长天线收音机「扰敌」。在宣基中学应考的考生黄同学指，试场以学校广播系统直接播放考试内容，不担心讯号受阻或「扰敌」情况，自己就轻装上阵，从容应考。他指英文科是自己擅长的科目，昨日应考的阅读与写作两卷正常发挥，目标是取得5级以上成绩。

黄同学轻装上阵，目标英文科取得第5级以上成绩。 郑丹桦摄

受阅读卷诗作感悟 拟考完试去旅行

另一考生郑同学指，平时会收听英国广播公司（BBC）等英文广播，「等个脑适应英文环境」，预期稍后将选答程度较深的B2题目。提到昨日的阅读卷，她指篇章出现问及旅行意义的诗词感到意外，但亦有所感悟，希望完成整个文凭试后展开旅行放松心情。考生张同学则指，平日会花时间收听BBC Podcast或TED Talks训练听力，预计选答部分或出现不常见的题型或题材，又指人工智能（AI）是热门话题，但推测聆听卷未必涉及，反而有机会考到美食或流行文化。

记者佘丹薇 郑丹桦

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