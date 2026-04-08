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DSE 2026︱蔡若莲为考生打气 寄语「无惧山高路远」

教育新闻
更新时间：21:50 2026-04-08 HKT
发布时间：21:50 2026-04-08 HKT

中学文凭试(DSE)各科笔试陆续展开，教育局局长蔡若莲昨在网上撰文，寄语考生「无惧山高路远」，在公开试继续坚持，跨越障碍。精神健康咨询委员会属下的「陪我讲」，寄语考生「相信自己，好好发挥」，并提供多项「冲刺期」贴士。

蔡若莲寄语考生「坚持到底，无惧山高路远」。 蔡若莲FB截图
蔡若莲寄语考生「坚持到底，无惧山高路远」。 蔡若莲FB截图

「无论前路多么崎岖，请继续坚持」

蔡若莲在社交平台帖文，辅以两张显示她面对长长阶梯，走过崎岖山路的背影相片。她指文凭试对考生是「学习旅途的其中一个Checkpoint（关卡）」，过程犹如攀山涉水，「有时难免会感到疲惫，甚至想要放弃」，但只要坚持不懈，勇敢向前，最终能跨越障碍，寄语考生相信自己收获课本知识，更磨砺出直面困难、坚持到底的勇气，「无论前路多么崎岖，请继续坚持，展现属于你的光芒」。保安局局长邓炳强亦上载相片，形容自己以杯面配汽水、话梅提神，相信应届考生同样挑灯夜读，提醒他们早些休息、储足精神，预祝他们考获佳绩。

「陪我讲」建议考生别在睡床温习，如失眠可先做轻松运动，有睡意再入睡。 「陪我讲」FB截图
「陪我讲」建议考生别在睡床温习，如失眠可先做轻松运动，有睡意再入睡。 「陪我讲」FB截图

「陪我讲」：失眠考生可做轻松运动助入睡

精神健康咨询委员会属下的「陪我讲」帖文，寄语考生专注于自身的备考节奏，不必与人盲目比较，「无论今日表现如何，都不代表全部」。专页亦推出DSE「冲刺期」贴士，建议考生如乏力备考，可以先从较易或感兴趣的部分开始；又建议考生别在睡床温习，如失眠可先做轻松运动，有睡意再入睡。

本报记者

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