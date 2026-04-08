探讨健康长寿关键 科大展开五年华人长者研究

为深入探讨「健康长寿」的关键因素，香港科技大学宣布启动为期五年的「科大华人健康长寿研究计划」。该项目以500位90岁以上的华人长者为研究对象，由科大校长叶玉如领军，透过血液检测及人工智能大模型进行深入分析。研究成果将有助建立全球首个针对长寿华人的生物样本数据库，并为制定更精准、个人化的健康管理策略提供科学依据。科大生命科学部研究助理教授王晓怡表示，研究首阶段将聚焦本港长者，未来若获得更多数据支持，届时亦会考虑将研究范围扩展至大湾区等城市。

香港长寿人口上升 研究具独特优势

香港已连续十年蝉联全球最长寿地区，加上本地90岁或以上长者人数由2011年的约46,000人增至2021年的约102,000人，这群长寿长者为研究本地华人健康长寿的特征及生物多样性提供了宝贵资源。叶玉如校长指出，参与研究的长者必须能够清晰表达意愿并同意参与，研究团队会为参加者提供免费的血液检测及基本健康检查，同时透过问卷收集生活习惯等资料以作分析。研究将运用先进的血液检测技术及多组学数据分析平台，结合人工智能大模型，深入剖析血液数据与生活习惯等资讯，以更精准地了解健康长寿背后的机制。

三大目标：找方法、寻基因、建数据库

叶玉如强调，研究的核心是找出「长寿的方法」，并订立三大目标：第一，识别与健康长寿相关的因素，基于这些生物基础为未来制定个人化健康管理策略提供科学基础；第二，更精准地找出影响健康长寿的遗传因素；第三，建立针对长寿华人的生物样本数据库，为未来的临床医疗奠定基础。研究将通过检测生物标志物的指标，分析长者的健康状况与长寿之间的关联，期望为华人健康老化开创新里程。

记者佘丹薇

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