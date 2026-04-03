科大医学院公布第二学位MBBS招生要求 明年中起报名

获政府委托筹建本港第3间医学院的科技大学，首届50名医科生预计28/29学年入学。校方公布第二学位内外全科医学士（MBBS）4年课程大纲及招生要求，申请人须持有指定学位，并提交入学前两年内应考的美国医学院入学考试（MCAT）或英澳等地适用的医学院研究生入学考试（GAMSAT）成绩；课程首年将在基层医疗机构学习，后两年半以临床实践为主，预计明年中起接受报名。



课程首年在基层医疗机构学习

科大医学院网站昨列出4年全日制第二学位MBBS课程的入学要求，申请人须持有本地或海外健康科学、生物科学及相关领域的知名大学学士学位，更优先考虑一级荣誉学位或同等学历，亦须持两年内应考的MCAT或GAMSAT成绩。校方解释，MCAT与GAMSAT均获全球不少医学院采用，以衡量申请人是否准备好应对医学教育的挑战，亦确保公平性与一致性，而本港没有GAMSAT考试中心，认为接受两者成绩有助收生更多样灵活。



至于语言方面，科大强调申请人须有「可接受」的中英文水平，面试时会测试申请人的中文水平，但院长可酌情豁免中文入学要求，校方亦会支援有需要提升中文水平的学生。校方预计今年底进一步公布入学资讯，明年中接受网上报名及进行面试筛选，预计2028年中完成收生程序，新课程将于28/29学年正式开办。



至于课程内容方面，科大指首年半主要是临床前学习，涵盖医学基础知识及核心临床教育，融合生物医学、临床内容、社会科学和人口健康等内容，期间学生将接触临床环境，包括临床技能实验室、模拟训练，以及在基层医疗机构实习，协助他们迅速适应收集病历、身体检查等医疗程序。后两年半则以临床学习为主，大部分教学在医院和诊所实习进行，期间学生会进行一系列专科和次专科轮调，以拓展与巩固临床经验，为执业和实习做好准备。科大列出课程6大主题，包括实证精准医疗、科技与人工智能、专业伦理、医疗政策等。



校长叶玉如上月在传媒春茗指，预期今年首季就医学院课程认证、资金安排、教学医院资源及教职员招募等，与政府签订谅解备忘录，校方正全球招募创院院长及教授。另外，科大校内的医学院综合大楼正进行地基工程，料2028年落成，政府在牛潭尾预留作新医学院教研医院的用地，则仍在规划中。

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