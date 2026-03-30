DSE 2026︱考生压力上升 「自我期望」居首要压力来源 近5成人情绪波动

文凭试笔试下周三开考，应届考生压力备受关注。学友社调查发现，今年考生整体压力平均分，由去年的6.9分微升至7.1分，近半数人更容易出现情绪波动。学友社学生辅导顾问吴宝城建议，考生专注备试，客观了解升学资讯，避免因错误资讯引发过度焦虑。

整体压力平均分升至7.1

学友社在1月至2月透过网上问卷，访问1046名来自52间学校的应届考生，发现「自我期望」首次成为考生的主要压力来源，达7.5分，主要是考生对取得文凭试21分的预期大幅上升。近半考生称容易出现情绪波动，而整体压力则升至7.1分，较去年微升，以英文科压力评分最高。

吴宝城分析，考生压力微升，相信与考生人数及大学联招报名人数上升有关。至于英文科应试压力，他指该科是惟一考核4卷的科目，考生须连续两日应考，加上早前完成的口试，负担较重；加上不少考生属来自内地的转校生，英文水平普遍较弱，应试压力较大。吴宝城续称，有考生误解本地生与非本地生存在竞争，他强调文凭试采用水平参照模式，两批考生无直接竞争关系。

另外，调查发现近四成考生经常浏览社媒以纾解压力。应届考生林家贤称，社交平台的考试相关内容影响情绪，比如有人称今届考生「更易入大学」等错误讯息影响颇大。吴宝城指，网上负面讯息影响备战情绪，以往不少考生上载考试题目讨论答案，倘答案与自己不符，易产生情绪波动。

学友社「学生专线」接获查询持续上升，更有考生家长焦虑求助。吴宝城建议考生应集中备试，不宜过早考虑升学安排，待考试结束后再作调整；并建议家长应主动观察和留意学生情绪。

记者 佘丹薇

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