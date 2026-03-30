Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DSE 2026︱考生压力上升 「自我期望」居首要压力来源 近5成人情绪波动

教育新闻
更新时间：16:37 2026-03-30 HKT
发布时间：16:37 2026-03-30 HKT

文凭试笔试下周三开考，应届考生压力备受关注。学友社调查发现，今年考生整体压力平均分，由去年的6.9分微升至7.1分，近半数人更容易出现情绪波动。学友社学生辅导顾问吴宝城建议，考生专注备试，客观了解升学资讯，避免因错误资讯引发过度焦虑。

整体压力平均分升至7.1

学友社在1月至2月透过网上问卷，访问1046名来自52间学校的应届考生，发现「自我期望」首次成为考生的主要压力来源，达7.5分，主要是考生对取得文凭试21分的预期大幅上升。近半考生称容易出现情绪波动，而整体压力则升至7.1分，较去年微升，以英文科压力评分最高。

吴宝城分析，考生压力微升，相信与考生人数及大学联招报名人数上升有关。至于英文科应试压力，他指该科是惟一考核4卷的科目，考生须连续两日应考，加上早前完成的口试，负担较重；加上不少考生属来自内地的转校生，英文水平普遍较弱，应试压力较大。吴宝城续称，有考生误解本地生与非本地生存在竞争，他强调文凭试采用水平参照模式，两批考生无直接竞争关系。

另外，调查发现近四成考生经常浏览社媒以纾解压力。应届考生林家贤称，社交平台的考试相关内容影响情绪，比如有人称今届考生「更易入大学」等错误讯息影响颇大。吴宝城指，网上负面讯息影响备战情绪，以往不少考生上载考试题目讨论答案，倘答案与自己不符，易产生情绪波动。

学友社「学生专线」接获查询持续上升，更有考生家长焦虑求助。吴宝城建议考生应集中备试，不宜过早考虑升学安排，待考试结束后再作调整；并建议家长应主动观察和留意学生情绪。

记者 佘丹薇

延伸阅读：

DSE 2026｜超级状元授温习秘技 自制笔记「闪卡」助记忆 中三「超前部署」「煲剧」轻松备试

DSE 2026︱文凭试全方位资讯 名师技巧/状元心得/免费自修室/减压贴士一览 (持续更新)


 

↓即睇DSE2026专页↓

↓即睇DSE2026专页↓

最Hit
施明离世享年74岁 儿子李泳汉遗憾未能送别妈妈：仲想同佢走埋落去
施明离世享年74岁 儿子李泳汉遗憾未能送别妈妈：仲想同佢走埋落去
影视圈
10小时前
青马大桥的士爆胎停慢线挨巴士撞 司机乘客不治 巴士车长涉危驾被捕
01:08
青马大桥2死车祸｜的士爆胎停慢线挨巴士撞 司机乘客双亡 巴士车长涉危驾被捕
突发
6小时前
大快活长者优惠强势回归！复活节长假一连十日 凭咭即享$6现金折扣
大快活长者优惠强势回归！复活节长假一连十日 凭咭即享$6现金折扣
饮食
20小时前
的士4.1起须提供电子支付 司机唔收点算好？信用卡要畀手续费？ 一文睇清8大Q&A
的士4.1起须提供电子支付 司机唔收点算好？信用卡要畀手续费？ 一文睇清8大Q&amp;A
社会
3小时前
东张西望｜30岁港女上交友APP遭骗财骗色 惹性病兼被呃7万 佗前男友BB遭报复？
东张西望｜30岁港女上交友APP遭骗财骗色  惹性病兼被呃7万  佗前男友BB遭报复？
影视圈
12小时前
葵广地标糖果舖结业！开业20年专卖散装凉果/零食 1原因不传给仔女 熟客排长龙告别「系好多街坊嘅童年」
葵广地标糖果舖结业！开业20年专卖散装凉果/零食 1原因不传给仔女 熟客排长龙告别「系好多街坊嘅童年」
饮食
22小时前
85岁何守信夫妇搭巴士被捕获近况曝光 退休多年生活低调曾恋汪明荃轰动一时
85岁何守信夫妇搭巴士被捕获近况曝光 退休多年生活低调曾恋汪明荃轰动一时
影视圈
21小时前
女子向英女王、特朗普、安倍晋三追讨逾百万亿元 庭上自称出名设计师 被拖欠「清朝啲金廿几箱」 官：「我取消你嘅传票申请！」
01:36
女子向英女王、特朗普、安倍晋三追讨逾百万亿元 庭上自称出名设计师 被拖欠「清朝啲金廿几箱」 官：「我取消你嘅传票申请！」
社会
22小时前
激罕茶钱优惠！利东集团周年庆 茶钱震撼价位位$3 全线分店适用
激罕茶钱优惠！利东集团周年庆 茶钱震撼价位位$3 全线分店适用
饮食
16小时前
全红婵︱受访爆2025年受体重困扰 情绪失控：每天只吃一餐仍居高不下
00:39
全红婵︱受访爆2025年受体重困扰 情绪失控：希望大家不要再骂我︱有片
即时中国
17小时前