DSE考生「自我期望」居首要压力来源 近5成人情绪波动

文凭试笔试将于下周三开考，应届考生面对应试压力。学友社于今年1月至2月透过网上问卷的形式，收到来自52间学校的1046份有效回复。结果显示，今年学生整体压力平均分由去年的6.9分升至7.1分，微升0.2分，当中「自我期望」为首要压力来源，另外，有近五成考生表示容易出现情绪波动。有应试学生反映，使用社交平台时容易被考试相关内容影响情绪。学友社学生辅导顾问吴宝城建议，考生应专注备试，客观了解升学资讯，避免因错误资讯引发过度焦虑。

调查发现「自我期望」首次成为考生的主要压力来源，达7.5分，主要是考生对取得文凭试21分的预期大幅上升。近五成考生表示容易出现情绪波动。吴宝城分析，压力微升相信与考生人数及大学联招报名人数上升有关。

在学科压力方面，英文科压力评分最高。吴宝城指出，与考试卷数有关，英文科是唯一仍需考四卷的科目，而考生需要在两日内应考三份卷，再加说话卷，负担较重；另一原因与学生结构变化有关，不少中学生有内地转校生，英文普遍较弱，影响升学计划。他补充考生常有误解，认为分数之间存在竞争，亦误以为学校考生与自修生存在竞争。他强调文凭试采用水平参照模式，与自修生并无直接竞争关系。

调查又发现，近四成考生经常浏览社交媒体以纾解压力。应届考生林家贤表示，使用社交平台时容易被考试相关内容影响情绪，留意到网上有人贬低今届考生，无形中对考试形成压力，而网上发布的错误讯息对考生影响颇大。吴宝城亦指社交媒体或有负面讯息，影响备战情绪，例如以往不少学生在社交平台上载考试题目讨论答案，若答案与自己不符，容易产生情绪波动。

下星期四将为文凭试中文科开考，吴宝城建议考生应集中于考试准备，不应过早考虑升学安排，考完试仍有时间和空间调整。他提醒考生，5月27日前仍可更改联招课程选择，亦建议家长应主动观察和留意学生情绪。

记者佘丹薇

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