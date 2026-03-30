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港大生任「职涯大使」 助中学生探索前路

教育新闻
更新时间：08:00 2026-03-30 HKT
发布时间：08:00 2026-03-30 HKT

生涯规划需要过来人的指导。香港大学学生发展及资源中心举办首届「职涯大使计划」，由港大本科生担任中学生的「职涯大使」，度身设计多元职涯探索活动，带领他们规划未来路向，并通过参观、工作坊等活动，扩阔视野。

亲身体验 扩阔视野

「职涯大使」们须先完成关于社会流动、青年参与及生涯规划主题等专业训练。港大提供
「职涯大使」们须先完成关于社会流动、青年参与及生涯规划主题等专业训练。港大提供
参与计划的中学生们，有机会参与大使们安排的校友分享会。
参与计划的中学生们，有机会参与大使们安排的校友分享会。

首届「职涯大使计划」在今年1至3月期间举行，首届共18名港大本科生获甄选并培训成为「职涯大使」，经过关于社会流动、青年参与及生涯规划主题等专业训练后，各人被派到中华基督教会桂华山中学、福建中学（小西湾）及显理中学，为30名中学生安排重点职涯活动，包括互动职涯技能工作坊、港大校园导赏、校友分享会，并参访金门建筑及生产力促进局。

港大指计划以学生主导的运作模式，进一步促进「职涯大使」与中学生之间的紧密联系，中学生得以探索未来职涯路径、加强自信，从第一身体验中扩阔视野；「职涯大使」可巩固领袖才能、团队合作及沟通技巧，提升同侪职涯辅导能力，并加深对社区需要的认识，积极回馈社会。

金门建筑执行董事（人才及文化）蔡靖民赞扬，参与学生展现热诚及提出具启发性的提问，期望他们更深入了解建造业。生产力促进局首席人才总监黄嘉恩认为，今次合作促进行业知识共享，协助培育与香港创科发展目标接轨的未来人才。

本报记者 

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