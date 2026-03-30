圆玄一中建「道化庭园」弘扬道家文化 校长：优化初中课程 推动实境学习

上善若水、天人合一等道家哲学，对学生往往是抽象概念。道教联合会圆玄学院第一中学耗资150万元在校内辟建「道化庭园」，结合自然与灯光、传统与科技，打造推动品德教育与精神成长的多功能空间，让学生在潜移默化中领悟道家智慧，弘扬中华文化。校长简伟鸿指「道化庭园」贴合科技发展趋势，展现道家思想的现代形态，校方除优化初中课程推动实境学习之余，更期望推展至社区，让公众认识与细味道家哲理。

耗资150万 一年时间建成

圆玄一中的「道化庭园」耗资150万元兴建，以一年时间完成，由3个部分组成。师生平日进出的「长廊」，设计汇聚道化教育与中国文化元素，包括以流水墙形式展现「上善若水」，展示《道德经》金句、「八德」释义及「廿四节气」台阶，内容均由学生投票选出，体现道家与中华文化中谦卑包容、利人不争的处世之道。拾阶而上，即可到达「中庭」，上方配备「十二生肖」与「十二地支图」，引导学生体悟「天人合一」、「万物齐一」的哲理，这里亦设「师生研习区」，供师生互动交流、放松身心。

从中庭走进象征传统文化中修身养性的「入德之门」，便是「内堂」，即象征学生正式踏入道德修养与追求学问的殿堂。「内堂」设有LED屏及影音控制设备，以便进行讲授道教相关的课堂。内堂的木门采用岭南建筑元素的趟栊门，校长简伟鸿指既不会显得局促，亦可向学生讲解传统建筑历史，而不是「一味介绍道家思想」，庭园后续亦会定期举办荷花节、静坐、茶艺等传统文化活动，以兼顾师生的精神健康。

校长简伟鸿指，道家思想中的「上善若水」、「千里之行，始于足下」等理念早已家喻户晓，惟大多学生未必能理解当中的文化根源，加上校内缺乏综合型的文化展示场景，校方遂决定利用学校正门左侧清幽之地，打造集「开放课室」与「文化体验空间」于一体的「道化庭园」，让学生在上课或活动中潜移默化地感受道家智慧。

拟对外开放 设公众导赏

为配合庭园启用，校方已优化初中课程，结合课文主题与庭园设施推动实境学习，例如通过「八德」探讨家庭关系与责任，并辅以名句引导学生建立正向态度，形成教材、场景、实践的完整教育体制。简伟鸿透露，庭园未来将适度对外开放，希望与校外机构合作，以导赏形式讲解背后的道家思想，期望让大众更深入了解中华文化、道家思想与宗教的区别，推展至社区。

「道化庭园」日前举行启用典礼，教育局局长蔡若莲表示，庭园为学生营造富有文化底蕴的学习空间，让大家在潜移默化中深化对文化根源的认识，盼望学生好好善用庭园，将道家智慧融入成长历程。

记者佘丹薇

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