港大校友日吸逾5000人参与 毕业生议会与校方宣布设新助学金

今年是香港大学建校115周年，港大本月14日在本部校园举行校友日活动，吸引逾5000名校友及亲友到场。校长张翔致辞时宣布未来将推行一系列突破性的举措，继续广纳全球顶尖人才，进一步提升大学的国际影响力，港大毕业生议会主席麦东荣与副校长（大学拓展）汪扬教授亦共同宣布设立「毕业生议会海外体验助学金」。

张翔︰校友群体是大学最重要伙伴

港大不同学院、美术馆、图书馆、校友会及校友企业，在当日举办了丰富多彩的活动。港大提供

今年港大校友日的预热活动「跑者•港大」成功号召来自全球40个城市和地区、共逾1700名校友参与。

张翔致辞时表示，对港大迎来115周年的里程碑深感骄傲，并感谢校友群体，强调他们是大学最重要的伙伴：「正是各位在社会各界奋力拼搏、成就卓越，才让我们共同将梦想变为现实。」他承诺大学未来将以一系列突破性举措，继续广纳全球顶尖人才，进一步提升港大的国际影响力。

麦东荣及汪扬亦在活动上共同宣布设立「毕业生议会海外体验助学金」，该助学金由热心校友捐资成立，旨在协助在校生获取优质教育资源及拓展海外学习机会，冀让学生无须受经济条件限制，勇敢追逐梦想。

今年港大校友日的预热活动「跑者•港大」成功号召来自全球40个城市和地区、共逾1700名校友参与，多名副校长与115周年校庆工作组主席颁发了多个奖项，以感谢校友组织及个人对凝聚全球校友网络、拓展大学影响力所作出的贡献。大学不同学院、美术馆、图书馆、校友会及校友企业亦在当日举办丰富多彩的活动，包括首次向校友开放参观今年1月初启用的港大校史馆。

本报记者

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