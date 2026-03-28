直资议会吉隆坡招生 推介留学香港

教育局早前批准48间直资学校「扩容」录取非本地生自资入读，直资学校议会今日在马来西亚吉隆坡举办「香港留学：东南亚教育之旅」首站活动，吸引逾60位有意为子女报读香港学校的当地家长参与。

校长讲解学校特色优势



活动以研讨会形式进行，由多位本港直资学校校长介绍各校优势，其中直资议会副主席、英华书院校长陈狄安以「香港：全球教育枢纽」及「留学香港」为题作主题演讲，并介绍该校开办英国高级文凭试课程。其他分享校长包括圣士提反书院校长马李敏慧、港大同学会书院校长陈馨、汇基书院（东九龙）校长郑建德、港青基信书院校长卢裕敏，以及香港李宝椿联合世界书院校长李征。

教育局首席助理秘书长（学校管治与效率）梁栢伟在活动致开幕词，强调香港作为全球教育枢纽的独特优势，「直资扩容」计划延伸至基础教育，吸引更多海外学生来港就读，形容活动旨在透过面对面交流，「说好香港教育故事」。

当地家长Engenie指香港的教育质素、课程设计及师资团队令人放心，计划安排7岁儿子来港入读小学，并一条龙升读中学，又称马来西亚私校或国际学校学费与香港相若，来港读书更值得。另一位家长吴女士则认同香港教育注重全人发展，而非「死读书」，加上两地距离不远，适合子女升学。她听闻香港名校竞争激烈，盼透过非本地生政策顺利入读。

本报记者

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