浸大非本地生循序增长 冀2028学年达上限

八大的非本地生人数上限，将由现时相等于本地资助学额4成，在9月新学年放宽至5成。浸会大学强调非本地生增长需要循序渐进，校长衞炳江表明，大学不会只服务内地生。对于学生会去年底遭校方要求停运，副校长（教与学）周伟立称，校方须对学生负责，要求他们遵守财务守则，以阻止「一时之间想和做错事」。

要求学生会遵守财务守则

周伟立透露，浸大在2025/26学年全校非本地生比例为28%，按年增加8个百分点，新入读的非本地生比例亦从26%增至约35%，期望在2028/29学年达到50%，强调须循序渐进，不希望大起大落，「连续数年做到50%，4年后就会全校50%（非本地生）。」衞炳江认为，香港要成为国际教育枢纽，就不能只吸纳内地生，又指浸大在校园与师资不足，难以吸纳过多学生。

学生会临时行政委员会去年底被校方通知，须立即暂时停止运作。周伟立指，校方通过学生事务处与相关学生保持联络，对方亦愿意沟通，惟强调校方要求学生遵守相关程序，特别是财务守则，倘有组织在校内收款，校方须对学生负责，包括确保款项用得其所，「学生出了问题的后果很严重，要阻止学生一时之间想和做错事」。

另外，衞炳江拟于明年7月退下火线，他指今年2月是他回流返港30周年，自2002年起「能想像到的学术、行政工作几乎都已做过」，一直寻求不同发展，「自己被定形是做科学或工程的人，但我认为自己不止认识这些事，要有不同的尝试」。至于寻找继任者一事，他称将将由遴选委员会处理。

记者 欧文瀚

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