浸大持续教育学院下月注册 冀明年申升格私立及应科大

政府去年通过修订《专上学院条例》后，资助大学的自资部门需要「分家」。浸会大学衞炳江昨与传媒茶叙时透露，属下的浸大持续教育学院（SCE），将申请注册为认可专上学院，期望能于今年第四季完成程序，明年再进一步申请升格为私立大学及应用科学大学，回应社会需求。他强调九龙塘校园空间不足，会积极参与发展北部都会区大学城。

衞炳江︰私大能更快应对市场需要

钟志杰表示，目前将先「尽用」校园空间，并以SCE成为本港首屈一指的应科大为最重要目标。汪旭峰摄

邹霭云（中）透露，校方在重建善衡校园的设计、预算等已完成咨询，正待通知何时提交立法会讨论。旁为协理常务副校长刘际明（左）及吕爱平。

浸大校长衞炳江昨在在传媒聚会透露，料SCE在今年第四季前完成注册，成为《专上学院条例》下认可的专上学院，明年将提交申请升格为私大及应科大。他指私大能够更快速应对市场需要，反观浸大作为公立大学，政府每3年作为资助循环，需要制订各项建议书，审批过程或需数年。至于新校定位，副校长（教与学）周伟立补充，将以艺术人文为主打科目，包括幼儿教育、创意媒体等，亦会加入科技元素。

SCE现有约9400多名全日制和兼读学生，另有约770名全职及兼职教职员。衞炳江直言，曾经就本港应否需要多一间私大「灵魂拷问」，形容决定经详细考虑，「我们做不是因为有，所以要做，而是觉得有这需要，亦可以做得好」。他相信浸大两校，加上珠海的北师港浸大将紧密合作，形容「三角关系」是其他自资院校所没有，「将来也只得我们有」，强调会义无反顾、竭尽所能令新校成功，「无论在财政、学术上都会全力支持这将来的私立大学做得成功，对香港、大湾区以至国家作出贡献。」他笑言将来新校办得不好，旧生与政府都会向他「追数」，「不会让它输」。

衞炳江指，目前将集中资源完成专上学院注册，校方亦积极考虑申请北都大学城供私立院校发展的校地。SCE院长钟志杰指，校方近年已投放1亿元配合发展，目前将先「尽用」校园空间，并以成为本港首屈一指的应科大为最重要目标。

重建善衡校园待提交立法会

浸大是八大之中校园面积最小的大学，衞炳江坦言校园限制导致发展遇上困难，「聘请到理科教授就需要实验室，艺术教授就需要工作室等，但在九龙塘（校舍）已很难再找到地方」。他强调不介意到北都大学城「开荒」，正讨论可分拆哪些学科进驻。

浸大2022年向城规会申请重建善衡校园，惟多年只闻楼梯响。大学行政副校长暨秘书长邹霭云透露，校方在设计、预算等已完成咨询，目前正在等待当局及教资会通知，何时提交立法会讨论。衞炳江预料，须待公共财政改善，始能展开校园重建，惟善衡校园已日渐老旧，部分实验室工程必须「做住先」。

记者 欧文瀚

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