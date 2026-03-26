郑子剑获委任理大副校长 主理知识转移

理工大学宣布委任软材料及器件讲座教授郑子剑，出任新设的副校长（知识转移），4月1日起正式履新。郑子剑将领导制订与落实理大在转化研究、知识转移、技术商业化、创业发展及持份者联系等策略方针，督导赛马会社会创新设计院、知识转移及创业处与内地创新研究单位。

郑子剑是制造技术及材料科学领域的顶尖学者，曾创立多间初创企业，推动柔性电池及可穿戴人体传感技术实现商业化。 资料图片

郑子剑现时是理大大亚湾技术创新研究院院长、智能可穿戴系统研究院副院长、材料与器件中心实验室副主任。他在知识转移与创新领域具备丰富管理经验，曾在理大温州技术创新研究院担任高层领导职务，在构建大学科研与孵化实力、拓展与香港及内地业界和政府持份者的合作网络方面，发挥关键作用。

软电子器件专家 创立多间初创企业

他本身是制造技术及材料科学领域的顶尖学者，在《科学》、《自然》及《自然材料》等国际顶尖学术期刊发表逾270篇论文，拥有已申请及获批专利逾50项。他亦创立多间理大初创企业，推动柔性电池及可穿戴人体传感技术实现商业化。

校长滕锦光赞扬郑子剑在学术研究与知识转移领域贡献良多，在转化研究方面持续表现卓越，与顶尖企业建立战略合作，成功争取大量竞争性研究及知识转移经费，在多个主要科研与创新平台累积丰富管理经验；相信他将以具远见的领导力，在副校长（知识转移）新职位上，进一步强化理大的知识转移生态系统，加速技术商业化与创业发展，提升大学影响力，助力国家发展及巩固香港作为国际创新科技中心的地位。

本报记者

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