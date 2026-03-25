DSE 2026｜红雨使唔使考试？咩情况会延期？即睇恶劣天气/突发情况安排

今年的中学文凭试(DSE)笔试将于4月8日开考，若果考试当日遇上恶劣天气，或因病无法应试，考生应该怎么办？考试及评核局今日(3月25日)公布了一系列应变措施，《星岛教育》列出当中重点，方便大家应对这些突发情况。

DSE 2026｜恶劣天气安排

考评局今日在网志「文凭试快线」撰文，表示若考试当日天气不稳，会因应情况作特别安排。大家要留意的是，即使教育局因恶劣天气宣布停课，DSE也不一定会改期。因此，大家应留意考评局网站、HKDSE App、电视与电台等传媒的最新消息，并预留足够时间前往试场。

因应各种恶劣天气及突发情况，考评局有以下安排：

DSE 2026｜3号热带气旋警告或黄色暴雨警告

如果遇上3号热带气旋警告或黄色暴雨警告，DSE会如常进行。

DSE 2026｜红色暴雨警告

若考试日遇上红色暴雨警告，DSE通常会照常举行，如果是这个情况，考评局不会再另作公布。不过，假如在考试当日早上7时或之后，预计天气状况仍然不理想或将会转趋恶化，考试可能会顺延开考时间或改期。考生应留意考评局于早上约7时至8时的最新消息。

DSE 2026｜8号或以上热带气旋警告或黑色暴雨警告

如果天文台发出8号或以上热带气旋警告，或黑色暴雨警告信号，DSE会延期举行。在这种情况下，考评局通常会在原定开考时间的两个小时前宣布延期。

考生也应顾及人身安全，如果遇上实际困难而未能到达指定试场应考，则必须在考试开始前联络考评局，考评局会因应实际情况作考虑。

如果考试开始后，天文台才发出上述天气警告，考试通常会继续进行。除非试场主任判断情况有危险，否则考试将会按照原定时间继续。

DSE 2026｜因伤病而在医院应考

DSE的笔试不能补考，但有需要的考生可以申请在医院应考。这类考生须获得主诊医生同意及证实身体状况适宜应考，并且在相关科目开考前至少一个工作天(以开考时间计算不少于24小时)，亲自或透过其代表联络考评局，及提供授权书、相关证明文件。

DSE 2026｜因病情严重而无法应考

如果考生病情严重，无法应考DSE，则可申请成绩评估。因应考生的情况，具体做法或有不同：

如果考生已应考相关科目的至少一份试卷，考评局可因应已应考部分/卷别的表现，评估考生该科的成绩，此安排同时适用于学校考生及自修生。

假如学校考生缺席整个科目的考试，可以透过学校向考评局申请「科目评审成绩」。考评局会比较该考生及其全级同学的该科校内成绩，以及全级同学于该科的DSE表现，从而作出评定。经此方式评审的成绩，最高可获第5级；如果是公民与社会发展科，则最高可获「达标」。

针对以上2种成绩评估的状况，有意申请的考生，必须在试前致电考评局备案、立刻求医及取得医生证明书(考试日后才发出的证明书将不被接纳)。接着，考生须在考试日后起计21历日内以书面向考评局秘书长提出申请，及附带相关证明文件的正本。如果是学校考生，则必须由学校填写及递交指定的申请表格，并确认考生已完成中六课程。

DSE 2026｜其他突发情况

如果考生遇上其他突发情况，例如交通意外、被困于升降机等而不能应考，也可以申请作特别处理。考生须提交相关证明文件，详情可以参考《考生手册》第四章的「特殊事故的处理方法」或联络公开考试资讯中心（热线：3628 8860）。

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