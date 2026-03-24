KEY首届辩论赛中大港大对垒 4.11开放公众免费入场

星岛全港校际辩论比赛人才辈出，三位曾获得星岛辩论冠军的「最佳辩论员」──杨宝莲、周纪言及邓巧妍最近更发起「KEY Korea Europe & You」首届辩论赛，并于4月11日（星期六）下午3时假湾仔合和酒店举行，期望为香港新兴声音提供一个探讨文化、创新和国际交流的平台。

这次比赛由法国非牟利组织KEY和全球咨询公司KnitKnot Global（KKG）举办，并由星岛新闻集团担任媒体伙伴，旨在引导学生借鉴韩国和欧洲的实例与案例研究，就香港文化景观构建论点，将全球视野与本地文化、经济及政策背景相结合。届时来自香港大学和香港中文大学的优秀青年学子将围绕辩题「数码策略是香港文化创新最重要的推动力（This House Believes that Digital Strategies are the Most Important Enabler of Hong Kong’s Cultural Innovation）」展开英文辩论。

赛事将由天博大律师事务所资深大律师兼前金融发展局主席李律仁、韩国娱乐巨擘 CJ ENM香港子公司REG主管Viola Shin，以及香港欧洲商会前主席Mr Iñaki Amate组成的重量级评判团作出专业裁决。赞助及支持机构包括Yang Won Sun Foundation、孙燕华博士、仙岛酒庄、仁足社及飞跃演奏香港。比赛获胜队伍将获得前往首尔进行研学之旅作为奖励，借此培养具有国际视野并面向未来的领导人才。

比赛现开放予公众入场观赏，名额有限，大家可透过以下连结报名领取门票：

www.eventbrite.com/e/key-korea-europe-you-inaugural-debate-tickets-1982977867181