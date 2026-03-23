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浸大70周年校庆启动礼 衞炳江：发挥更大影响力

教育新闻
更新时间：22:13 2026-03-23 HKT
发布时间：22:13 2026-03-23 HKT

浸会大学创校70周年，校方今日举行校庆启动礼，超过300位嘉宾、师生、校友及浸大友好聚首校园。多位前任及现任校董会暨咨议会主席，4任荣休校长谢志伟、吴清辉、陈新滋及钱大康，联同现任校长衞炳江，分别拍片为校庆送上祝福，为一连串贯穿全年的校庆活动揭开序幕。

浸会大学创校70周年，校方今日举行校庆启动礼，超过300位嘉宾、师生、校友及浸大友好聚首校园。浸大提供
浸会大学创校70周年，校方今日举行校庆启动礼，超过300位嘉宾、师生、校友及浸大友好聚首校园。浸大提供

主礼嘉宾蔡若莲致辞时表示，浸大70年来凭借坚定信念与不懈坚持，奠定坚实基础，引领大学迈向更高台阶。她深信浸大将继续发挥所长，再创佳绩。

校长衞炳江指出，浸大从零开始，逐步建设并持续拓展，在九龙塘及其他地点打造地标式校园；又创办持续教育学院及香港浸会大学附属学校王锦辉中小学，进一步实践培育人才的使命。大学亦率先于珠海成立北师香港浸会大学，将教育影响力扩展至境外；同时营运香港中医医院，体现对市民福祉的承诺，发挥更大影响力。

李作权大道上设有的时光隧道，让参观者回顾浸大过去70年的发展历程与辉煌成就。浸大提供
李作权大道上设有的时光隧道，让参观者回顾浸大过去70年的发展历程与辉煌成就。浸大提供

启动礼结束后，浸大校园举行庆祝晚会，由学生与校友在严徐玉珊广场带来舞蹈、音乐、歌唱及魔术表演。李作权大道上设有的时光隧道，让参观者回顾浸大过去70年的发展历程与辉煌成就。

本报记者

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