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创作路上同伴越来越少 理大生：肯付出终有收获

教育新闻
更新时间：07:45 2026-03-23 HKT
发布时间：07:45 2026-03-23 HKT

在本港做创作人不容易，既要把握机会，亦要接受挑战。今届尤德爵士纪念基金奖学金得主、就读理工大学时装（荣誉）文学士组合课程二年级的潘慧媛，不讳言在创作路上同伴越来越少，自己也要「见步行步」，但深信只要足够喜欢一件事并持续付出，终会得到收获。

感谢家人不限制发展

潘慧媛在中学接触到「科技与生活科」，对制衣、织物等深感兴趣，放弃原来感兴趣的文学系科目，投身时装创作，「未来的路向更喜欢具挑战性的事」。她感谢家人从不限制其发展方向，让她自行选择，「我想试甚么都给我试，过程中就能筛选出没那么想要或不太适合的东西，留下的就是自己坚持的事」。

在香港做创作从来不易，潘慧媛留意到「同路人」越来越少，「可能会因为现实原因而选择其他的路，看到很多前辈抱有憧憬或理想，但因为太多限制或其他原因，导致他们放弃」。提到未来发展，她也坦言未必留在时装界，认为本地的重视程度逊于意大利、法国等地，而全球追求「快时尚」（Fast Fashion），行业为迎合市场亦多掣肘。她坦言只好「见步行步」，不断探索未来的可能性和机会，也不排除到外地发展，惟她相信只要足够喜欢一件事就会一直坚持下去，「只要肯为它付出良多，最后一定会得到收获。」

记者 欧文瀚

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