男生弃学位读高级文凭追逐工程师梦 获颁尤德爵士纪念基金优秀学徒奖

求学之路未必平坦，退学再出发更需要勇气与坚持。今届尤德爵士纪念基金奖学金「优秀学徒奖」的得奖者之一，担任助理机电工程师的罗子浩，6年多前发现入读大学科目与志向不符，毅然放弃学位课程，由高级文凭读起重新出发。虽然经历崎岖转折，但他相信自己没有走错路，正迈向成为专业工程师而稳步前行。

半工读冀少走「冤枉路」

冯凯澄（中）希望负笈英国期间与各国顶尖科学家交流，扩阔视野，日后回流为本港医疗体系出力。欧文瀚摄

第39届尤德爵士纪念基金昨举行颁奖礼，今学年共拨出306万元，向958名学生、4名学徒及5名在职人士颁授奖学金及奖状。罗子浩是4位优秀学徒奖得主之一，2019年入读城市大学电子工程学系，但大学生活仅半年，便发现课程与自己想读的东西并不一样，与家人商量后决定退学。经过一番思考后，他入读职业训练局青年学院的屋宇装备工程学高级文凭课程，重新出发。

父母从未反对他放弃大学学位，但他坦言，决定退学一刻开始，自己的老师和同学总在问：「为何不坚持下去？」，「这是自己深思熟虑的决定，以免在不喜欢的学位浪费4年时间，读完也不知道想做甚么」。

话虽如此，罗子浩承认心中总有挣扎，尤其见到同龄友人陆续毕业，反观自己只刚升读学位课程，感到耗费更多时间，「道路可能比人长、多了转弯，但行到我想要的结果、做到我想做的就很足够。」

为了让自己走少些「冤枉路」，罗子浩在修读高级文凭期间加入现职公司半工读，「19岁左右就要工作，自己还没准备好就要上班，心态上似是小朋友，但在职场做不到事就会被人质疑」。提早进入职场，他笑言切合喜爱发问、循路寻找答案的性格，公司同事亦很包容，特别是导师在工作以外，为他提出了很多人生建议。

提到未来，罗子浩打算跟随工程出身的父亲步伐，「他觉得这条路『稳阵』，因香港一定不会没有工程做」，计划进修硕士课程及投考专业工程师牌照。自己经历不平凡的求学路，他寄语年轻人先了解自己，「决定了道路就不断努力，达到一定结果前不要轻易放弃」。

女生获奖学金负笈牛津

至于就读保良局蔡继有学校，拟赴英国知名学府牛津大学攻读生物化学（分子与细胞）综合学士与硕士学位课程的冯凯澄，成功在205名申请人中夺得28万元海外奖学金。她指一直对人体科学有兴趣，暑假更到玛丽医院实习，了解到科研与创新息息相关，对病人与市民影响深远，尤其基因技术发展迅速，希望负笈英国期间与各国顶尖科学家交流，扩阔视野，日后回流为本港医疗体系出力。

冯凯澄指科研需要大量的时间和努力去做，坦言自己做事专注的个性尤为适合；又认为政府投放了大量资源推动科研发展。

记者欧文瀚

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