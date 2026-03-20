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引宏福苑大火训话学生认真「走火警」 涉事教师离职

教育新闻
更新时间：18:53 2026-03-20 HKT
发布时间：18:53 2026-03-20 HKT

将军澳的马锦明慈善基金马陈端喜纪念中学一名教师，早前在校内火警演习期间，以大埔宏福苑五级火为例向学生训话，言论被质疑冒犯灾民。校方今日证实涉事教师已经离职，教育局则重申非常重视教师的专业操守，如教师涉嫌违反专业操守或有失德行为，会严谨地按既定机制及程序处理。

涉事教师教师在校内火警演习期间，以大埔宏福苑大火向学生训话，言论被指冒犯灾民。 资料图片
涉事教师教师在校内火警演习期间，以大埔宏福苑大火向学生训话，言论被指冒犯灾民。 资料图片

涉事教师在火警演习期间向学生训话，着他们想像是宏福苑大火灾民，「你觉得你全世人有几多次机会，可以给你做演习？」又要求学生询问大埔区居民，「他们会不会觉得若当年读书时代走火警演习『认真点』，当日伤亡就会减少」。宏福苑五级火共造成168人死79人伤，事后校方发表声明，承认有个别教职员在表达及用语上欠妥，并就社会及公众人士不安致歉。

校方今日证实，涉事教师已经离职，至于是自行辞职抑或被校方解雇，校方以「相关问题涉及已离职同事的个人私隐」为由，不作任何回应。

教育局重申，如教师涉嫌违反专业操守或失德，会严谨处理。 资料图片
教育局重申，如教师涉嫌违反专业操守或失德，会严谨处理。 资料图片


教育局：倘违反专业操守 会严谨处理

教育局则回应指，一直与校方保持联系，提供适切意见及支援；重申非常重视教师的专业操守，如教师涉嫌违反专业操守或有失德行为，当局会严谨地按既定机制及程序处理。当局以个案涉及私隐，未回应涉事教师是否遭到惩处，但指《教师专业操守指引》提醒教师应以维护社会秩序、保障学生的福祉，守护教育专业为原则，作出合适行为，做学生榜样，建立社会信任。

本报记者

延伸阅读：
宏福苑五级火网传教师引用火灾事故-吁学生更认真地走火警-校方对惹公众不安致歉 

委员会5大成因酿宏福苑悲剧

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