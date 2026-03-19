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DSE 2026︱调查：5%应届考生称完全不能承受压力

教育新闻
更新时间：11:14 2026-03-19 HKT
发布时间：11:14 2026-03-19 HKT

中学文凭试笔试下月初开考，考生备试压力备受关注。优才资源中心的调查发现，逾6成应届考生认为压力来源主要是个人因素，感到压力的原因首三位是考试成绩、个人前途和个人期望，约5%受访考生更坦言完全不能够承受压力。中心呼吁家长通过耐心与理解、安排休息及留意行为改变等，协助子女减压，学生亦不应独自承受压力。

主要来自考试成绩

中心在去年11月至今年1月期间，访问3582名来自40间不同地区学校的应届考生，发现约65.4%考生认为压力来源主要是个人因素，外在因素仅占34.6%；而大部分考生感到压力的原因是考试成绩，比率达75.4%，个人前途和个人期望分别占67%和63.1%，家人期望只占43.3%。

另外，逾78%受访应届考生自评升中六后的压力程度为「大」或以上，虽约79%考生自认能承受现有压力，但约5%考生承认「完全不能够承受压力」。在处理压力的选择上，较多考生选择睡觉、听音乐和玩电子游戏，选择「与家人沟通」的比例亦较以往上升，达18%，继2021年的17.3%以来再创新高。

中心指，文凭试考生的压力管理与学习规划息息相关，认为政府、学校、家长与学生应共同建立全面的心理健康支持系统，家长应通过耐心与理解、陪伴子女参与活动、安排休息及留意行为改变等，协助子女减压并预防自我伤害；学生应勇于表达、善于互助，将压力视为共同面对的课题，而非独自承受。

本报记者

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