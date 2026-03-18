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港大中大知识转移收入按年录增长 科大跌近15%

教育新闻
更新时间：19:49 2026-03-18 HKT
发布时间：23:00 2026-03-18 HKT

各资助大学近日陆续发表2024/25学年的《知识转移年报》，以本港顶尖3间大学计算，香港大学和中文大学在年内凭知识转移所得总收入分别达29.9亿元和25亿元，均较前一年度增加；科技大学的则录得19.3亿元，较前一年减少约14.6%。

中大申请及获授予专利均按年增加

中大去年申请的专利和获授予专利数目分别为718项和437项，较前一年分别增加61项和69项。资料图片
中大去年申请的专利和获授予专利数目分别为718项和437项，较前一年分别增加61项和69项。资料图片
科大用于知识转移的公开讲座、艺术表演、展览等则共有762次，较前一年度增加120次。资料图片
科大用于知识转移的公开讲座、艺术表演、展览等则共有762次，较前一年度增加120次。资料图片

港大的年报显示，该校在2024/25学年凭知识转移所得总收入达29.9亿元，按年增加约一成，期内大学共申请370项专利，较前一年减少114项，而获授予专利数目则有132项，按年增加11项。另外，港大在上学年共进行了77次合作研究、1082项合约研究和1091项顾问工作，全部较前一年增加；其他知识转移活动包括公开讲座、艺术表演、展览等共有1785次，较前一年少112次。

中大方面，上学年的知识转移所得总收入约25亿元，比前一学年增加约2.89亿元，期间申请的专利和获授予专利数目分别为718项和437项，较前一年分别增加61项和69项。另外，上学年大学用于知识转移的公开讲座、艺术表演、展览等共有1120次，按年增加116次，但知识转移计划和活动下跌115项，至1672项。

科大指，该校上学年的知识转移所得总收入约19.3亿元，较前一年少约6.7亿元。期内大学共申请523项专利，较前一年度增加61项，但获授予专利数目从前一年的386项减少至191项。至于大学用于知识转移的公开讲座、艺术表演、展览等则共有762次，较前一年度增加120次。

三大的知识转移收入比较

  2023/24年度 2024/25年度 幅度变化
香港大学 27.2亿元 29.9亿元 +9.9%
中文大学 22.1亿元 25亿元 +13.1%
科技大学 22.6亿元 19.3亿元 -14.6%

本报记者

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