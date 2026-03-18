八大知识转移收入按年增约两成 港大接近30亿 科大按年跌近15%

大专院校除了教学与研究，推动「知识转移」让公众受惠于新知识、技术或研究成果亦是重要工作。本港8间资助大学早前陆续发表2024/25学年的《知识转移年报》，期内八大总体的知识转移收入共约140亿元，按年增加约两成，当中以香港大学录得最高收入，达29.9亿元，科大则是唯一一间收入减少的大学，期内收入录得19.3亿元，较前一年减少约14.7%。

中大申请及获授予专利均按年增加

中大去年申请的专利和获授予专利数目分别为718项和437项，较前一年分别增加61项和69项。资料图片

科大用于知识转移的公开讲座、艺术表演、展览等则共有762次，较前一年度增加120次。资料图片

港大的年报显示，该校在2024/25学年凭知识转移所得总收入达29.9亿元，按年增加约一成，期内大学共申请370项专利，较前一年减少114项，而获授予专利数目则有132项，按年增加11项。另外，港大在上学年共进行了77次合作研究、1082项合约研究和1091项顾问工作，全部较前一年增加；其他知识转移活动包括公开讲座、艺术表演、展览等共有1785次，较前一年少112次。

中大方面，上学年的知识转移所得总收入约25亿元，比前一学年增加约2.89亿元，期间申请的专利和获授予专利数目分别为718项和437项，较前一年分别增加61项和69项。另外，上学年大学用于知识转移的公开讲座、艺术表演、展览等共有1120次，按年增加116次，但知识转移计划和活动下跌115项，至1672项。

科大指，该校上学年的知识转移所得总收入约19.3亿元，较前一年少约6.7亿元。期内大学共申请523项专利，较前一年度增加61项，但获授予专利数目从前一年的386项减少至191项。至于大学用于知识转移的公开讲座、艺术表演、展览等则共有762次，较前一年度增加120次。

理工大学录全港次高收入

理工大学去年的知识转移所得总收入，从前一年约20.9亿元增长至约29.8亿元，期内共申请554项专利，按年增加152项，获授予专利则从155项减少至128项。在公开讲座、艺术表演、展览等活动方面，大学去年共举办了704次，按年减少19次。

浸会大学去年共从知识转移赚取2.9亿元，增长约10.7%。上学年大学共有13378学生人次参与知识转移活动，较前一年增加约8.9%，初创公司数目从66间增至84间，企业活动从247次增至388次。另外，上学年大学共申请43项专利，与前一年度持平。

城市大学去年的知识转移所得总收入约22.8亿元，较前一年约15.1亿元大增近51%。期内大学共申请333项专利，按年增加5项，获授予专利则从116项减少至102项；另外共举办了237场公开讲座、艺术表演、展览等活动，按年减少56次。

教育大学受惠于持续专业进修课程收入从2023/24年度约6503万元飊至上年度近6.04亿元，去年的知识转移所得总收入从2.1亿元大升至7.9亿元，不过大学去年申请专利及获授予专利分别为18项及7项，按年分别同减少两项。期内大学社区活动、公众传播及演讲得活动共举办437次，增加87次。

岭南大学方面，大学去年的知识转移所得总收入约为4.3亿元，按年增长约30.8%。该校上学年申请专利37项，较前一学年大增36项，更获授予两项专利；期内举办公开讲座、艺术表演、展览等共249次，按年增加51次。

三大的知识转移收入比较

2023/24年度 2024/25年度 幅度变化 香港大学 27.2亿元 29.9亿元 +9.9% 中文大学 22.1亿元 25亿元 +13.1% 科技大学 22.6亿元 19.3亿元 -14.6%

本报记者

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