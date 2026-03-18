DSE︱蔡若莲：「国际版DSE」于本港以外地点开考 助外地生留学香港

教育局正研究发展国际版文凭试（DSE）课程，教育局局长蔡若莲回复立法会书面质询指，明确指出「国际版DSE」是在本港以外地点开考，以协助外地学生到内地及本港升读专上学院，长远将对标国际同类公开考试。当局亦推动DSE国际化，增加认可DSE作为入学要求的外地院校数目。

长远对标同类国际公开试

蔡若莲回复选举委员会界别议员范凯杰质询，首度表明「国际版DSE」旨在构建可能在非香港地点开考，有助外地学生或身处外地港生，到内地及香港升读专上学院，长远对标国际的同类公开试，以配合国家「留学中国」及本地「留学香港」等政策。她指当局正与相关单位合作，开展「国际版DSE」的研究工作，就各项安排进行技术性的探讨，形容相关工作涉及众多板块和条件，挑战不少，必须审慎推进，包括以试点方式起动计划，以收集资料及检视情况。

教育局正积极推动「留学香港」品牌，蔡若莲指当局正将DSE打造成「国际认可的升学品牌」，支持发展香港成为国际教育枢纽，除了「国际版DSE」外，当局致力推动DSE国际化，增加认可DSE作为入学要求的外地院校数目，吸引更多学生考虑修读DSE课程。目前已逾2100所非本地院校就DSE成绩列出一般入学要求，数目持续增加；165所内地院校直接以DSE成绩取录港生，而爱尔兰、瑞典、荷兰、西班牙、德国与奥地利的官方教育机构，亦接纳合资格学生以DSE成绩直接报读公立大学；印度大学协会亦承认DSE资历认可，让学生以DSE成绩直接申请大学院校。当局会加大推广DSE的国际认受性，透过国际和内地教育展览和活动推广DSE。

本报记者

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