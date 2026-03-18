升级并校 | 15小学获派0班 鲜鱼行校长︰团队士气受影响 家长学生纷表可惜

受本港出生率下跌影响，教育局昨宣布15间小学于下学年获派0班小一。本报记者今早走访部分受影响学校，不少家长及学生均对教育局决定表示可惜。第三度面对停办危机的鲜鱼行学校，今日如常上课，校长施志劲直言教师士气有所影响，但目前对所有发展方案仍持开放态度，合并前提是要确保接收所有学生。有打算为子女报读该校的家长形容对前路感彷徨，但对校方仍抱信心。

施志劲︰团队士气难免受影响

施志劲今早如常7时许返抵校门，欢接师生返学。他转述校监黄天雄的声明指，学校已成立专责小组跟进，并设立热线与各持份者加强联系及提供支援，承诺在决定未来发展路向时，以学生利益为首要考量。

他承认自己以至教师团队的士气难免受当局决定影响，「始终大家都是人」，但考虑到近年收生情况已有心理准备「何时发生」。他重申目前对所有方案持开放态度，会进行相关咨询，但直言须考虑方案是否可行，「我们有足够捐款可能可以做私校，但是否符合学生的最大利益？」他续称如果决定要与他校合并，会要求对方接收所有学生。

小一家长潘女士称，原本打算安排另一子女循「世袭生」入读该校，获悉消息后坦言对现况感到彷徨，亦未知学校未来动向。她形容学校气氛好、老师关心学生，对学校仍抱有信心。

李家超母校「派0班」 校方：已发通告 适时交代方案

小五学生罗同学昨日告假，经朋友接获消息后，对学校将来可能停办感可惜，指学校很多方面都很好、包括老师会主动开导自己，惟承认近年低年级学生越来越少，例如他的年级有40多人，但小一及小二可能各只有十多人。

位于深水埗的五邑工商总会学校，有老师表示已就最新发展发出通告，并透露办学团体正在开会，重申会以学生福祉为依归，「如有方案出来，会循合适途径公布」，婉拒接受访问。该校通告表明，就学校的未来发展路向，会在咨询办学团体和各持份者后，呈交校法团校董会商议，故会尽快召开家长会咨询家长意见；校方亦已成立专责小组处理有关事宜，并设立热线以加强与家长的联系及提供支援。

将军澳基德小学学生：低年级或需转校

将军澳的圣公会将军澳基德小学亦是名单上15间学校之一。该校小六生麦同学指，从新闻报道中得悉学校「派零班」的消息。她坦言，作为高年级学生，影响相对较小，「六年级的同学会继续读，但一、二年级的学生可能要转去其他学校」，她指校方已发出通告，但对具体细节并不清楚。

家长赞扬教学质素 校方：稍后发新闻稿

有不愿具名的家长，对学校未能开办小一表示遗憾，「这学校在我眼里是最好的，老师和校长都很好。」她特别欣赏学校的教学策略，例如增聘外籍老师加强英语语境，认为学校应该继续办下去。她表示理解事件与整体出生人口下跌有关，但对学校成为「派零班」学校之一，仍然感到可惜。

现场所见，多名教师及职员在早上驻守校门各处，如常迎接学生返学。有教师向记者表示校方稍后会发出新闻稿交代最新情况，又指校长邝嘉文事后情绪未平伏，婉拒传媒访问。

至于另一所获派0班的景林天主教小学，教职员指校长何咏懿已外出开会。

记者欧文瀚 佘丹薇

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