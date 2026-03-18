日内瓦国际发明展 教大夺11奖创佳绩

本港院校在第51届日内瓦国际发明展表现突出，教育大学的9个参赛项目，共获11项殊荣，包括两项国际特别奖、一项评审团嘉许金奖，以及3金2银3铜，创下教大参赛以来的最佳成绩。副校长（研究与发展）陈智轩强调，参赛彰显教大研究团队的努力，亦开启与全球创新伙伴及专家深化合作的宝贵机会。

两项目获金奖及国际特别奖

教大派出来自研究团队、学生和初创团队共9个项目参赛，获「评审团嘉许金奖」的「EmoCare: 由AI赋能的『心情好帮手』」项目，由数学与资讯科技学系教授宋燕捷领导，以人工智能驱动，运用PERMA心理学模型提升用户的情绪健康，系统提供日记情绪追踪、图像生成和反思等功能，协助用户增强心理韧性，并提供即时仪表板显示情绪趋势和报告，以便进行深度分析。

两个同时获得金奖及国际特别奖的项目，分别是知识转移办公室助理教授蒙伟贤研发的「用于未来6G和卫星发射器的人工智能电路设计」，以及科学与环境学系助理教授程金平研发的「被动式环境DNA/RNA富集和采样系统」。前者利用深度神经网路技术，准确预测未来无线6G通讯系统及卫星发射器之线性特性，测试时间缩减逾70%，进一步自动生成符合3GPP标准、具低电流消耗之线路，大幅提升6G行动通讯及卫星通讯系统设计的效率和速度。后者则是便携式、可灵活部署的被动式eDNA/eRNA富集和采样系统，可高效实现大面积eDNA/eRNA采集，节省90%时间及75%成本。

本报记者

延伸阅读：

教大办电竞硕士冀培训高级人才 来届收逾百人申请报读

学者：教大牵头办课程 盼教育界正面看电竞