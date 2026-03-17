DSE︱议员倡公民科「加一级」 增设「达标及表现优异」 提升学习动机

立法会教育事务委员会讨论高中公民与社会发展科发展，多名议员关注该科只设达标与否，质疑未能反映考生能力与提升学习动机，建议参考应用学习科目做法，增设「达标及表现优异」。教育局局长蔡若莲重申，公民科课程设计旨在提供足够空间，让学生思考国家发展等问题，而非要他们「为成绩而操练」，强调不应该只单靠考试提高学习动机。身兼课程发展议会-考试及评核局公民与社会发展委员会主席的议员刘智鹏亦指，公民科只设「达标」与「未达标」成绩的讨论近年渐少，反映师生已广为接受。

质疑现时评级未能反映学生水平

高中公民科只设「达标」与「未达标」成绩，去年共93.2%日校考生「达标」，「未达标」者则占6.8%。立法会教委会会议上，多名议员关注公民科评级未能反映考生能力，教育界议员邓飞建议参考应用学习科目做法，增设「达标及表现优异」；选举委员会界别议员朱立威亦质疑，现时评级机制未能反映能力高的学生，亦无激励机制，要求当局检讨。

蔡若莲：公民科非培养学生为成绩而操练

教育局局长蔡若莲回应指，公民科只设「达标」与「未达标」成绩，主要原因是让学生有足够空间思考问题，而非培养学生为分数或成绩而操练，形容是「尝试与突破」。她续称评级与分数以外，当局会透过成果展示或奖励，让学生有深度学习与思考，提高他们的学习动机，「长远来讲，在AI时代不应该只单靠考试提高学习动机」。

身兼课程发展议会-考试及评核局公民与社会发展委员会主席，立法会教委会主席刘智鹏坦言，不主张公民科「加一级」，而观乎近年该科发展，只设「达标」与「未达标」评级的讨论已经越来越少，反映师生普遍接受。选委会界别议员梁美芬亦主张只设「达标」与「未达标」评级，但认为考评形式可更活泼多元。

多名议员亦关注公民科教科书受到「五年不改版」限制，加上国家发展一日千里、国际地缘政治多变等，教材未必即时更新。蔡若莲解释，教科书「五年不改版」主要考虑是避免徒添家长负担与出版社开发成本，当局会因应国家最新政策，透过课程发展处联同专家制作电子简报等教材，适时更新，供前线教师使用；教师亦可自行选取权威可信的资料协助教学。她亦指内地考察是公民科课程的一部分，形容是「行走的课堂」，故行程设计须紧扣主题与学习重点，教师参与相当重要，而非只靠导游与领队讲解，重申教育局统筹时亦把质素视为重要考虑，包括透过双信封方式确保承办商质素，考虑其提供的住宿、交通及膳食安排，有否相关经验、紧急事故的应变措施等，而非只是「价低者得」。

本报记者

延伸阅读：

DSE公民科2026｜拆解24及25年试题 教你避开资料回应题常见错误

胡丽蕴 - 行走的课堂：内地考察的丰硕成果｜来论