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内地网传教大「硕士名额告急」、个别专业「已经招满」 校方「小红书」辟谣

教育新闻
更新时间：11:55 2026-03-17 HKT
发布时间：11:55 2026-03-17 HKT

内地网站近日流传教育大学招生安排的不实讯息，声称「教大硕士名额告急」，又指个别专业「已经招满」或「提前关闭招生」，更有帖文对部分专业录取率，作出不实猜测和谣传。教大日前通过「小红书」官方帐号发表声明辟谣，强调目前各专业的招生工作，均按既定计划稳步推进，未出现「专业已招满」等情况。

教大在「小红书」辟谣。资料图片
教大在「小红书」辟谣。资料图片

对于发布或传播虚假讯息、损害教大声誉的行为，校方保留依法追究相关责任的权利，又呼吁申请者及公众务必通过正规渠道获取讯息，切勿轻信未经证实的网络传言，共同抵制虚假讯息；所有招生名额、申请截止日期及录取安排等讯息，均以校方网站及官方社媒平台发布内容为准。

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