亲子关系︱中大调查：7成中小学家长 因管教冲突感压力

教育局近年积极推动家长教育，中文大学香港教育研究所进行问卷调查，发现约7成中小学家长感到压力，而最大压力来源是与子女在管教问题产生冲突，逾6成家长承认现时管教方式不太有效，反映家长对管教子女感到力不从心。研究团队指，不少家长有大专或以上的教育水平，对子女及学校期望较高，建议学校有系统设计校本家长教育课程，协助家长与子女沟通。

倡设校本家长教育课程

家长因管教问题而感到压力。示意图

调查由中大香港教育研究所优质学校改进计划（QSIP）进行，团队在前年9月至去年12月以问卷访问7864名家长，结果发现，各占近半中学家长关注子女升学及生涯规划，小学家长则近半人关注如何协助子女温习与面对失败；至于子女的精神健康及压力处理，则各有4成中小学家长关注。至于家长压力方面，调查发现74%中学家长「偶尔」及「有时」感到压力，小学家长则占67%；至于经常感到压力的家长比例，小学达到29%，中学则约21%。

压力来源方面，各有7成小学家长及55%中学家长指与子女在管教问题上产生冲突，其次是工作、经济、与家人就子女管教问题产生冲突。逾6成中小学家长更坦言，现时的管教方式不算有效。

QSIP学校发展主任吴洁容指，以往家长依赖学校教育子女，但随着不少家长已具备大专或以上的教育水平，对子女及学校的期望往往较高，但他们未必充分掌握新学制及未来职场变化，导致他们对子女的期望、如何选科及择业等，与子女有不少分歧，建议学校需要有系统地设计校本家长教育课程，协助家长与子女沟通。

本报记者

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