2030年DSE历史科设MC题 考评局：不等于降低要求
更新时间：07:45 2026-03-13 HKT
因应高中中史科及历史科课程修订，考试及评核局日前致函全港中学，披露2030年两科中学文凭试的样本试题及评核大纲，历史科引入多项选择题（MC题）备受关注。考评局昨解释优化已充分考虑相关委员会及科目教师意见，平衡试卷的广度与深度，强调MC题不等于降低要求。
与公民科考评目标不同
最新历史科评核大纲显示，卷一历史资料题分成两部分，考生须作答涵盖必修单元的甲部所有试题，并在涵盖选修单元的乙部两题中选答一题，整体作答时间减少15分钟，至1小时45分钟。卷二甲部为新增的MC题，乙部则为选答两条论述题，考生须在1小时45分钟内作答所有题目，较之前增加15分钟。
中史科卷一则分成3部分，考生须全答占20分的MC题、占30分的结构题，以及分别涵盖甲乙两部课程的两条题目中各选答一题，占40分，全卷分数占全科比重75%；卷二设3个单元，每单元各设3题，考生只须从所选单元选答两题，全卷分数占全科比重25%，作答时间减少10分钟，至1小时10分钟。
考评局昨解释，两科新订评核大纲已充分考虑相关委员会及科目教师的意见，引入更多元和客观的题型，并致力平衡试卷的深广度，新增MC题亦广泛应用于文凭试4个核心科目及选修科目，强调引进MC题不等于降低考核要求。
对于有意见指历史科的考核内容，与公民及社会发展科或涉及相近素材，考评局指两科的学习重点、考评目标均不同，不会出现题目重叠的情况。考评局将在收集和分析学校意见后，将更新后的评核大纲提交予公开考试委员会审议，适时正式公布落实版本。
