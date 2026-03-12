VTC「客荟香港中心」柴湾开幕 助培训康体与款待业人才

政府近年积极推动发展旅游业和体育产业化，职业训练局（VTC）设于香港专业教育学院（IVE）柴湾院校的「客荟香港中心」今日举行开幕典礼，期望透过引进多项智能及沉浸式运动、旅游和餐饮教学设施，协助学生掌握行业最新知识及技能，为未来职业发展作好准备。

设多项先进设备 紧贴行业发展

「客荟香港中心」占地约400平方米，配备多项先进教育设施及业界标准的设备，是VTC酒店及旅游学科用作培训酒店及餐饮、康体文娱及运动、旅游及会议展览及厨艺专才的综合教学中心，例如中心内设有一条符合国际剑击标准的14米剑击步道、多部产业级气压式阻力训练器材和智能康复健身机等，为学生投身教练、运动科技专才、裁判等专业职位作准备。

另外，为加强培训旅游相关课程学生的导赏和旅游营运技巧，中心设有沉浸式虚拟实境洞穴系统（Cave），让学生透过模拟旅游场景「走进」昂坪市集、太平山山顶等著名景点，体验本港旅游环境及香港地道文化的故事解说，应对各种旅游行业的实战训练。

中心亦设有专业品酒及咖啡师培训空间，配备业界标准的专业咖啡机，培养学生的感官鉴别能力与饮品调制技术，并了解酒吧管理、库存控制、顾客服务及调制特色饮品等；配合IVE柴湾院校的训练餐厅，酒店及餐饮课程的学生可在贴紧行业环境下，加强餐饮制作及服务方面的技能。

VTC︰助提升学生实操能力

文化体育及旅游局常任秘书长沈凤君在开幕礼致辞时指，政府在最新一份《财政预算案》提出继续推动文化、体育和旅游的融合发展，为市民及旅客提供更好的城市生活体验，而体育与旅游「你中有我，我中有你」的关系，将会在新成立的中心充份体现，期待中心为香港培育更多旅游业人才。

VTC主席林健锋表示，「客荟香港中心」作为培训酒店、旅游及体育专才的崭新基地，将透过先进的教学设施为学生提供专业、互动的学习体验，全面提升学生实操能力。他认为中心的成立不仅是VTC职专教育的重要发展，更彰显VTC支持香港发展成为国际盛事之都的坚定承诺，未来VTC将继续配合香港发展和行业需求，培育更多专业人才。

本报记者

