珠海学院申请升格大学 冀2026年完成评审

教育新闻
更新时间：17:02 2026-03-11 HKT
发布时间：17:02 2026-03-11 HKT

珠海学院于今日举行传媒春茗，校长张珍指，去年底已向教育局提交升格大学的相关申请，期望今年珠海学院可升格大学，对于早前有报道指该校内地、澳门及台湾(MMT)本科生中，内地生占6成，比例较本地生高，副校长(学术及研究)陈汉宣表示，「我们所有MMT的学生录取，完全是根据教育局的政策」，强调不担心分薄资源。

上年珠海学院春茗，校长张珍已透露会以2026年升格大学为目标，她表示，校方于2018年申请升格大学之后都做了不少准备，「各方面都做了改进」，上年底已向教育局提交了申请意向，「教育局于今年2月已给予回复」，透露目前还需要跟教育局以及评审局作进一步讨论，期望2026年可以完成相关评审「希望越早越好」。

珠海学院于本学年录取的学士及副学士生共95人，当中有59人为MMT新生。副校长(学术及研究)陈汉宣表示，「我们所有MMT的学生录取，完全是根据教育局的政策」，目前本科生与硕士生比例约为1比5，张珍表示，希望可以打造一所以研究教育为主的院校，所以硕士生的比例会比较高，但校方强调，不会忽略本科生的发展。

记者佘丹薇

延伸阅读：

饶宗颐文化馆与香港珠海学院合办建筑专题研讨会 中西建筑美学荟萃 学者聚首探讨「建筑之美」

3自资院校超收内地生 珠海学院占比最高 蔡若莲：会发警告信


 

