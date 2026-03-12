Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珠海学院申请升格大学 冀2026年内完成评审

教育新闻
更新时间：17:02 2026-03-11 HKT
发布时间：07:45 2026-03-12 HKT

珠海学院申请升格大学长达十年，校长张珍昨在传媒春茗指，去年底已向教育局提交升格大学的相关申请，期望今年完成升格。对于该校收生未达预期，而内地、澳门和台湾（MMT）学生占了六成，副校长(学术及研究)陈汉宣强调符合政府要求，不会分薄资源。

内地生比例符合要求

张珍昨在传媒春茗，重申珠海学院以2026年升格大学为目标，校方早于2016年申请升格大学，并不断准备及改进，上年底再向当局提交申请「升格大学」意向，同时有7个学科已获「学科范围评审」认证，她透露当局上月已给予回复，目前仍需与当局、学术及职业资历评审局进一步讨论，期望年内完成相关评审，对升格大学有信心，「希望越早越好」。

学生总数首突破2000人

珠海学院原本预计有735个学额，但本年度实际只收到95个学士及副学士学生，当中有59人为MMT学生。副校长(学术及研究)陈汉宣强调，「完全是根据教育局的政策」。目前本科生与硕士生比例约为1比5。张珍称，希望可以打造一所以研究生教育为主的院校，故硕士生比例较高，目前已开办了19个硕士课程，比13个本科课程多，但强调不会忽略本科生的发展。

虽然中学毕业生人数持续下降，但珠海学院在校总人数今年达2030人，首次突破2000人，陈汉宣称有信心于26/27学年增至2200人，除了推广本科生课程，校方正进行课程整合与优化，目前有中文系、传理系的课程已合并，认为「可以聚焦、发展得更加好」，部分课程则仍在调整阶段，未来拟推出人工智能、大金融及大健康等课程，以回应社会需求

记者佘丹薇

