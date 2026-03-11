港大有意申请大学城用地 不排除发债融资

政府即将推出北都大学城三幅用地，香港大学校长张翔在传媒春茗指，港大过去五年学生人数增加两成，空间需求殷切，校方正规划兴建更多新设施。行政及财务副校长谢凌洁贞透露，校方已就大学城用地作内部咨询，料政府提供贷款须支付利息，将视乎北都新校舍规模，不排除需要发债融资。

过去五年学生增两成 需更多空间扩展

张翔在传媒春茗指，港大空间需要持续殷切，过去五年学生人数增长两成，加上大学发展，需要更多空间扩展。他指港大全力支持北都大学城计划，并正与政府进行进一步商讨。对于政府近日称短期内为大学城推出三幅用地，行政及财务副校长谢凌洁贞形容「点都会争」，校方近期正进行内部咨询，了解各院系的空间需求与计划，为日后竞逐校地撰写计划书作前期准备。

料政府贷款非免息 不介意做「开荒牛」

虽然政府将预留100亿元贷款支援校舍建设，但谢凌洁贞料未必是免息贷款，大学不排除透过发债等方式集资，「要视乎政府先拨地给我们，我们才知道搬哪些部门过去，需要几多钱，才考虑有否需要发债」。她估计北都新校舍设计至兴建起码需时4-5年，期望当局尽快公布详情，笑称不介意做「开荒牛」，「有地开荒的话，总好过打困笼」。

另外，张翔称港大积极在全球招揽人才，包括新聘任两名诺贝尔物理学奖得主作讲座教授，亦推出不同措施和资源支持师生，将研究成果转化落地，师生已成立共445间初创企业，而过去两年数目增长约77%。

本报记者

