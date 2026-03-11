Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

城大联港府英国办研讨会 冀推动创新人才发展

教育新闻
更新时间：15:31 2026-03-11 HKT
发布时间：15:31 2026-03-11 HKT

香港城市大学本月5日与港府驻伦敦经济贸易办事处，在英国伦敦联合主办「创新联动：人才培育．携手共建商机」研讨会暨交流酒会，冀促进创新创业教育的发展，增强人才培育、产业与学术合作的国际交流，以培育更多深科技初创企业，推动全球创新创业生态圈发展，有超过80位当地大学和企业代表出席。

驻伦敦经贸办鼓励人才以香港作发展基地

周雪梅强调，香港与粤港澳大湾区的紧密融合，为市场合作和拓展带来广阔机遇。城大提供
周雪梅强调，香港与粤港澳大湾区的紧密融合，为市场合作和拓展带来广阔机遇。城大提供
谢智刚重申城大矢志推动创新教育及人才发展，为多个国家及城巿的跨界别合作建立坚实桥梁。
谢智刚重申城大矢志推动创新教育及人才发展，为多个国家及城巿的跨界别合作建立坚实桥梁。
伦敦帝国学院化学工程学系主任Omar Matar在会上发表主题分享。
伦敦帝国学院化学工程学系主任Omar Matar在会上发表主题分享。
「创新联动：人才培育．携手共建商机」交流酒会有超过80位伦敦当地大学和企业代表出席。
「创新联动：人才培育．携手共建商机」交流酒会有超过80位伦敦当地大学和企业代表出席。

驻伦敦经贸办处长周雪梅在活动致辞时指出，香港的高等院校为提升香港在创新科技领域的全球竞争力奠定坚实基础，香港与粤港澳大湾区的紧密融合亦为市场合作和拓展带来广阔机遇。她鼓励学术机构、初创企业、创业者、投资者以至全球人才以香港作为发展基地，拓展业务、开拓事业发展及建立国际合作伙伴关系。

城大协理副校长（创新）及城大创新学院院长谢智刚强调，该校作为推动创新教育及创业的全球领先学府，近年先后成立的HK Tech 300创新创业计划以及城大创新学院，均取得丰硕成果。他重申大学矢志推动创新教育及人才发展，「相信将会为多个国家及城巿的跨界别合作建立坚实桥梁，进一步扩展城大在创新创业范畴的全球网络，协助更多香港的深科技人才与初创企业走进国际市场。」

当日与会嘉宾包括来自英国剑桥大学、伦敦帝国学院等院校的专家，以及涵盖投资、科研、工商产业等多个界别的企业代表，伦敦帝国学院化学工程学系主任Omar Matar亦曾发表主题分享；多间与城大创新学院合作，为其「海外初创企业实习计划」提供实习职位的英国企业代表，以及正在英国初创实习的城大学生亦有参与。

本报记者

延伸阅读︰

城大学者预警厄尔尼诺恐冲击港经济 本世纪料累损3000亿美元 吁扩大科研投入未雨绸缪

年宵花市2026｜城大兽医生维园摆档 产品灵感取自实习经验 宣扬动物福利

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
23小时前
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
时事热话
4小时前
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
影视圈
7小时前
比佘诗曼更冻龄港姐现身？同届决赛佳丽「少女脸」掀网民激辩 疑已婚变阔太风头盖视后
比佘诗曼更冻龄港姐现身？同届决赛佳丽「少女脸」掀网民激辩 疑已婚变阔太风头盖视后
影视圈
6小时前
美心皇宫逆市扩张 旺角1.2万呎新店重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 即烧烧味/中式糖水档 首设点心教室
美心皇宫逆市旺角1.2万呎开新店！重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 首设点心教室
饮食
21小时前
刘美贤指羞辱谷爱凌的人「很虚伪」。
刘美贤：羞辱谷爱凌的人「很虚伪」
即时中国
7小时前
网民列5大旧公屋「笋盘」！大坑东邨/海丽邨上榜 这条屋邨获封「头奖盘」：好过中六合彩！
网民列5大旧公屋「笋盘」！大坑东邨/海丽邨上榜 这条屋邨获封「头奖盘」：好过中六合彩！
生活百科
23小时前
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
01:11
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
即时国际
49分钟前
石硖尾老字号酒楼晚市优惠！$1叹花胶/烧鹅/烧鸡/老虎斑 午茶市蜜椒鸡翼$9.9+烧鹅濑$19.8
石硖尾老字号酒楼晚市优惠！$1叹花胶/烧鹅/烧鸡/老虎斑 午茶市蜜椒鸡翼$9.9+烧鹅濑$19.8
饮食
21小时前
02:14
星岛申诉王 | 足贴吸出「深色黏稠物」是湿气？ 中医教1秒自测身体真假湿重
申诉热话
4小时前