城大联港府英国办研讨会 冀推动创新人才发展

香港城市大学本月5日与港府驻伦敦经济贸易办事处，在英国伦敦联合主办「创新联动：人才培育．携手共建商机」研讨会暨交流酒会，冀促进创新创业教育的发展，增强人才培育、产业与学术合作的国际交流，以培育更多深科技初创企业，推动全球创新创业生态圈发展，有超过80位当地大学和企业代表出席。

驻伦敦经贸办鼓励人才以香港作发展基地

周雪梅强调，香港与粤港澳大湾区的紧密融合，为市场合作和拓展带来广阔机遇。城大提供

谢智刚重申城大矢志推动创新教育及人才发展，为多个国家及城巿的跨界别合作建立坚实桥梁。

伦敦帝国学院化学工程学系主任Omar Matar在会上发表主题分享。

「创新联动：人才培育．携手共建商机」交流酒会有超过80位伦敦当地大学和企业代表出席。

驻伦敦经贸办处长周雪梅在活动致辞时指出，香港的高等院校为提升香港在创新科技领域的全球竞争力奠定坚实基础，香港与粤港澳大湾区的紧密融合亦为市场合作和拓展带来广阔机遇。她鼓励学术机构、初创企业、创业者、投资者以至全球人才以香港作为发展基地，拓展业务、开拓事业发展及建立国际合作伙伴关系。

城大协理副校长（创新）及城大创新学院院长谢智刚强调，该校作为推动创新教育及创业的全球领先学府，近年先后成立的HK Tech 300创新创业计划以及城大创新学院，均取得丰硕成果。他重申大学矢志推动创新教育及人才发展，「相信将会为多个国家及城巿的跨界别合作建立坚实桥梁，进一步扩展城大在创新创业范畴的全球网络，协助更多香港的深科技人才与初创企业走进国际市场。」

当日与会嘉宾包括来自英国剑桥大学、伦敦帝国学院等院校的专家，以及涵盖投资、科研、工商产业等多个界别的企业代表，伦敦帝国学院化学工程学系主任Omar Matar亦曾发表主题分享；多间与城大创新学院合作，为其「海外初创企业实习计划」提供实习职位的英国企业代表，以及正在英国初创实习的城大学生亦有参与。

