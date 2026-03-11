Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

教育局网站 上载「十五五」教材

教育新闻
更新时间：07:45 2026-03-11 HKT
发布时间：07:45 2026-03-11 HKT

全国人民代表大会将审议通过国家「十五五」规划，教育局向立法会提交文件指，就「十五五」规划提供教学资源，日前已率先更新网站，内容涵盖香港经济表现及人力资源、国家经济概况及世界贸易等。公民与社会发展科推行5年，当局已累计在逾200校进行重点视学及校外评核，形容该科「稳步推展，越趋顺畅」。

公民科推展「越趋顺畅」

当局在立法会文件交代高中公民科发展，指为让学生及早了解国家未来5年发展的主要方向，以及本港如何更好融入和服务国家整体发展大局，当局已就《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》制作教学简报，随着人大将审议通过「十五五」规划纲要草案，随后将更新内容。

有关网站日前更新，提供多项教案及工作纸，涉及「自我理解与生活技能」、「香港的经济表现及人力资源」、「香港青年人就业」、「国家经济概况及世界贸易」等内容，亦列出资讯图表，包括「十五五」规划建议中的「香港」发展关键词、「十五五」时期经济社会发展的主要目标、新兴支柱产业、未来产业、经济安全保障工程等，惟相关教材未提供连结。

公民科推行踏入第5个学年，当局截至上月累计分别在101校及107校进行重点视学及外评，形容该科「稳步推展，越趋顺畅」，教师普遍通过小组讨论、口头汇报等，加强学生课堂参与；学生兴趣亦见提升，乐于表达己见与回答问题。至于内地考察，当局已与承办机构及内地省市部门，分别成立学生内地考察专责小组及工作小组，加强沟通联系，适时优化安排；又指理解3至4月的出团高峰期，「是病菌肆虐、大人小孩均容易病倒的季节」，将与内地及本地相关部门加强通报与联系，保障师生安全和健康。

